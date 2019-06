VIDEO, FOTOD JA BLOGI | Peaminister Jüri Ratas toetab riigi peaprokuröri Lavly Perlingu jätkamist

Valitsuse pressikonverents

Küsimusele, mida arvab peaminister Ratas siseminister Mart Helme ettepanekust ERR osaliselt erakätesse anda, vastas Ratas, et meil on arvamuste paljusus. "Me ei ole arutanud, kuidas tükeldada ja mida tükeldada." Siseminister Mart Helme sõnas, et ootab koalitsioonipartnerite seisukohti. "See on olnud, kuidas öelda, õhku visatud ettepanek, millele koalitsioonipartnerid on reageerinud nii, et nad mõtlevad selle ettepaneku üle. Mis puudutab seda, et tõsta kisa, et see ei ole võimalik, et see oleks ajakirjanike suukorvistamine jne, seda see ei ole," kinnitas Helme Ta märkis, et ühe raadioloaine võiks ka seadust muutmata kaotada, sest ERRil on seaduse järgi kohustus toota nelja raadiokanalit, kuid praegu toodetakse viit. "Sellist konsensust valitsuses ei ole. Mina olen selle teema tõstatanud ja ootan, missugused saavad olema koalitsioonipartnerite reaktsioonuid," lisas Helme. Urmas Reinsalu vähendas Helme lootusi. "Ara nüüd, Mart (Helme - toim), liiga palju oota," sõnas Reinsalu, kuid tõi näite, et ka teised meediaorganisatsioonid on süüdistanud ERRi seaduse rikkumises, kuna peab meediaportaale. "Kas teised ründavad sõnavabadust?" küsis Reinsalu ja vastas, et neil on ärikaalutlused. Ta lisas, et ta ei kiirustaks ERRi hukka mõistvat positsiooni võtma.

ERRi ajakirjanik Toomas Sildam küsis peaminister Jüri Rataselt, milline on tema suhtumine justiitsminister Raivo Aegi ettepanekule esitada Lavly Perling teiseks ametiajaks riigi peaprokuröriks. Ratas vastas lakooniliselt, et tema seisukoht on toetav. Küsimusele, kas ka kogu valitsuse arvamus on toetav, vastas Ratas, et teemat arutatakse. Lõpliku selguseni jõutakse Ratase sõnul siis, "kui otsus on küps".

Peaminister Ratas: Meeleavalduste vastu ei saa keegi midagi paha öelda. Aga sageli on need inimesed need, kes toovad ise need välisajakirjanikud siia. Musta pesu pesemist riigist väljaspool on keeruline vältida. Loomulikult seda märgatakse ka ise Eestis toimuvat. Aga ma ei saa öelda, et meie kaasmaalased poleks kõike teinud, et välisajakirjandus märkaks.

TV3 küsimus: On väidetud, et Reformierakond ja sotsid pesevad musta pesu välismaal. Kas nad on mõjuagendid, kuidas peaksid käituma? Reinsalu: Ajakirjanik kirjutab, mida ta tahab - nii peabki olema -, eristades uudislugu arvamusloost. Ma osutasin tähelepanu hinnangutele, mida Eesti kohta antakse. Ajakirjanik lähtub sellest, mis talle öeldakse. See ei ole mitte ükskord üle võlli, vaid kõvasti pannakse üle võlli, kui võimu omavate isikute poolt antakse selline hinnang. Asjad tuleb asetada õigesse proportsiooni, siis saab neid õigesti menetleda.

Küsimus elektritootmise probleemidest Narvas. Taavi Aas: käib diskussioon, kui palju Venemaalt tulev energia elektrihinda mõjutab ja kui palju oleks võimalik tollidega turgu reguleerida. Ma arvan, et see võib olla pikaajaline meede. Nagu ma täna ütlesin, et täna läheme sünkroniseerimisega, millega me nagunii plaanime end Venemaa võrgust lahti siduda. Otsime alternatiive, et oma elektrihinda alla tuua. Täna oleme suunatud pigem sellele, et püüda ise saavutada võimalikult suurt efektiivsust. Peaminister Ratas: Kui räägime topelttollidest, siis ühelt poolt on see Euroopa Komisjoni ettepanek, aga nemad seda ei otsusta, vaid WTO. Teine küsimus see, et need riigid, kellel on kaubanduslik elektrivoog Venemaaga, et kas panna sinna teatud taristutariifid peale. Kui vaatame Ida-Virumaa olukorda, siis sealt pärit elektrienergia mängib probleemidest väikest rolli.

Algas küsimustevoor.

Justiitsminister Raivo Aeg märkis, et poliitilise välireklaami keeld andis tööd ja vaeva politseile kaebuste lahendamiseks ja tõlgenduste leidmiseks. 1994. aastast kehtima hakanud seadus on ajale jalgu jäänud. Üle 39 protsendi valijaid teeb oma otsuse eel- ja e-hääletamise ajal, kus on aktiivne valimisagitatsioon lubatud. Seetõttu on tema hinnangul õigustatud selle keelu kaotamine.

Aas teatas, et valitsus langetas otsuse kuulutada välja hange nelja hübriidrongi soetamiseks. Need peaksid tulema teenindama olemasolevaid liine. Lisaks on võimalik osta veel kaks rongi juurde.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas märkis, et eile kulus riigikogus oluliselt rohkem aega lippu puudutavale arutelule kui sisuliste teemade arutamisele.

Reinsalu avaldas rahuololu, et Eestist sai kolme mere initsiatiivi tippkohtumise peakorraldaja.

Välisminister Urmas Reinsalu tundis oma avalduses muret riigikogu Valges saalis asuvaid lippe puudutava arutelu üle eilsel riigikogu istungil. Reinsalu hinnangul on selliste probleemide kiskumine infooperatsioon. Ta tõi näiteid, et Reformierakonna rahastamisskandaali keskmesse sattunud Kalev Lillo tõi tähelepanu kõrvale juhtimiseks riigikogu päevakorda Eesti lipu istungisaali toomise teema. Sama näite tõi ta Kristen Michali puhul, kes ajab sama asja Tallinna linnavolikogus. Reinsalu sõnul tuleb suuta sõna tähendust tajuda. Ta mõistis hukka Keit Pentus Rosimannuse (RE) ütluse, et Eestist on saanud sovetistan. Samuti tõi välja Marko Mihkelsoni ütluse, kelle sõnul võivat selle otsuse (ainult Eesti lippude jätmine riigikogu Valgesse saali) tulemusel mureneda Eesti põhiseaduslik kord. Reinsalu hinnangul on opositsiooni eesmärk näidata, et Eestis on välispoliitiline kurss muutunud, viia jagelusi Eestist välja. Ta leidis, et ei tohiks Eesti mainega sisepoliitika huvides riskida.

Siseminister Mart Helme: kahele isikule keeldusime kodakondsuse andmisest, üks oli kriminaalkorras korduvalt karistatud ja teine Nõukogude Liidu relvajõududes olnud isik, mis pole lubatud.

Ratas: valitsus muutis määrust, mille tulemusel hakkab hulgaliselt patsiente odavamaid ravimeid saama.

Viis ministrit saabusid. Peaminister Jüri Ratas avaldas tänu kõigile, kes panustasid ÜRO julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks saamisesse. Ratase sõnul hakkab julgeolekunõukogu teemasid arutama ka valitsus.

Lisaks valitsuse istungi päevakorras olevatele teemadele lubas välisminister Urmas Reinsalu teha avalduse. https://www.facebook.com/urmas.reinsalu/posts/1204451123055711&width=500

Nii nagu igal neljapäeval kogunesid ka seekord Stenbocki maja ette meeleavaldajad, kes protesteerisid EKRE valitsusse kuulumise vastu. Lisaks avaldati meelt ka teadusrahastuse kasvatamisest loobumise vastu. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=246827

Täna kell 12 algaval valitsuse pressikonverentsil räägivad valitsuse istungil arutatud ning päevakajalistest teemadest peaminister Jüri Ratas (KE), siseminister Mart Helme (EKRE), välisminister Urmas Reinsalu (I), majandus- ja taristuminister Taavi Aas (KE) ning justiitsminister Raivo Aeg (I).