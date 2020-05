VIDEO | Esmaspäevast lubatakse 16 riigi kodanikud Eestisse karantiinita

Seni on reisimine vabalt lubatud vaid Balti riikidesse ja teatud tingimustel ka Soome, aga esmaspäevast, 1. juunist saavad ilma karantiinikohustuseta Eestisse siseneda Austriast, Tšehhist, Soomest, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Kreekast, Ungarist, Islandilt, Lätist, Liechtensteinist, Leedust, Norrast, Poolast, Slovakkiast, Sloveeniast ja Šveitsist saabunud inimesed.

Nende riikide kodanikud, kus koroonaviirusesse nakatunuid on rohkem, peavad jääma Eestisse tulles karantiini. Nendeks on Rootsist, Ühendkuningriigist, Belgiast, Iirimaalt, Portugalist, Maltalt, Luksemburgist, Itaaliast, Hispaaniast, Hollandist ja Taanist Eestisse reisinud inimesed.

See on kolme Balti riigi ühine otsus avada piirid nimetatud riikidele ühepoolselt. See tähendab, et Eestist nimetatud riikidesse ilma karantiininõudeta siseneda ei saa. Reinsalu sõnul aga võib see lähiajal muutuda, sest debatt erinevate kuupäevade üle 15. juuni ümber käib vitaalselt kõigis Euroopa riikides.

Iga nädala reedel hakatakse üle vaatama nimekirja, mis riikide kodanikke Eestisse lubatakse. "Kolmandatest riikidest sissesõidukeeld jääb kehtima," ütles Reinsalu ja lisas, et piiratakse ka rahvusvahelist transpordiliiklust.

Reinsalu arvates ei kiirusta Eesti 1. juunist piiride avamisega. “Inimeste liikumisega on seotud ka majandusküsimused,” põhjendas ta.

Reinsalu toonitas, et piiride avamine ei ole üleskutse rahvusvahelisele reisimisele. “Mõistlik on samm-sammult kitsamas perimeetris kodu ümber liikuda,” ütles ta.

Kolmandate riikide, sealhulgas Ukraina osas ei ole ministri sõnul otsust langetatud. “Üldine põhimõte Euroopa Liidus on, et 15. juunini jäävad Euroopa piirid kinni," ütles ta. "Ukraina inimesed saavad siia siis, kui rahvatervise argumendid on sellised, et ülemäärane liikumine ei ole riskantne viiruse leviku osas.”

Praeguse seisuga ei ole Reinsalu sõnul niisugust otsust, et Ukraina töötajad siia 16. juunist pääseksid, nagu põllumehed eile peaministriga kohtudes soovi avaldasid, põhjendades, et see on hädavajalik.