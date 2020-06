VIDEO | ERJK kaotamise eelnõud esitlenud Kingo sattus opositsiooni küsimusterahe alla. Kas koalitsioon tahab Keskerakonda nõutest vabastada?

Riigikogu tänasel istungil arutati seadusemuudatust, mis kaotaks erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ja kontrollorganiks saaks riigikontroll.

Eelnõud esitles Kert Kingo (EKRE), kes märkis, et 2011. aastal loodud rahastamise järelevalve organ ei vasta sõltumatusele kriteeriumile, sest sinna kuuluvad ka erakondade esindajad. "Välistatud ei ole poliitiline mõju ERJK liikmete üle, kuna sinna kuuluvad ka riigikogus esindatud erakondade nimetatud liikmed, kes ei tohi küll olla riigikogu ega vabariigi valitsuse liikmed."

Komisjonis on koos esinejaga kokku kaheksa liiget, nendest viis on erakondade esindajad. "Nüüd on olukord, kus teostatakse järelevalvet iseenda tegevuse üle. Ehk siis komisjonis on viis liiget, kes on ise huvitatud pool, et asjad oleksid võimalikult pehmed. See tähendab seda, et siin ei saagi sõltumatusest juttu olla. Nad on erakondliku kuuluvusega. Ja see ongi selle seadusemuudatuse mõte, et viia täiesti sõltumatusse asutusse see tegevus üle," selgitas Kingo lisaks.

Samas märkis ta hiljem vastuseks Aivar Sõerdile ja Tiit Kivimägile (mõlemad Reformierakond), et etteheiteid ERJK-le ta kuulnud pole, aga alati saab asja veel paremaks teha.

Kas asi on Keskerakonna nõuetes?

Täna mitu tundi küsimusterahe all olnud Kingol tuli vastata ka küsimustele, kas eelnõuga kiirustamine on seotud koalitsiooni teadliku sooviga vabastada Keskerakond oma varasematest nõuetest ja võimalikest miljonikahjudest, mis on ERJK-l menetluses.

"Kindlasti mitte ei ole kellelgi soovi kedagi oma kohustustest ja vastutusest vabastada. Küll aga on võimalus muudatusettepanekuid esitada sellele, ka selle tähtaja osas. Meie esmane nägemus on kolm aastat, aga muudatusettepanekuid te võite ju teha ettepanekuid siin pikemaks perioodiks, et see aeg alles tuleb," kostis Kingo vastuseks reformierakondlasele Hanno Pevkurile.

Ka Pevkuri erakonnakaaslane Kristen Michal päris Kingolt: "Kui ERJK oleks natuke pehmem ja Keskerakonna miljonine nõue jääks seisma, siis kas selle eelnõuga oleks endiselt kiire?"