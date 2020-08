VIDEO | Erikomisjonidele aru andnud Jüri Ratas: meie saame toetuda sellele, mida on advokaadibüroo öelnud

Riigieelarve kontrolli erikomisjon ja korruptsioonivastane erikomisjon kogunesid täna erakorralisele ühisistungile, et käsitleda rahandusminister Martin Helme advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan sõlmitud lepingut.

Istungile olid kutsutud peaminister Jüri Ratas, riigiprokuratuuri süüdistusosakonna juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ning finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Peaminister Jüri Ratas ütles peale kohtumist meediale, et valitsus saab toetuda vaid sellele, mida on öelnud advokaadibüroo. "Nad on öelnud, et neil ei ole huvide konflikti. Aga tõsi – 100% lõplikult saab seda öelda ainult advokaadibüroo: on seal huvide konflikt või ei ole. Täna on nende ametlik kiri Eestile, et neil ei ole huvide konflikti," selgitas Ratas.

Küsimusele, mis siis saab, kui advokaadibüroo peaks valetama, ütles Ratas, et sel juhul tuleb seda advokaadibüroolt uuesti küsida.

Komisjonis olid Ratase sõnul asjalikud küsimused ja peaministrile tundus, et need küsimused said ka vastused. "Rahandusminister on lepingu esitanud. Ka minu käest küsiti teatud lepingu punktide osas ja ma need vastused andsin.

Ka see on oluline, et kui me räägime üldse eesti riigis fiskaalpoliitika juhtivkomisjonist, siis peaks olema 11. august, kui rahandusminister on rahanduskomisjoni ees," ütles Ratas.

Vaata peaministri täpsemaid selgitusi lähemalt videost.