VIDEO | Elmar Vaheri magistrikraad jääb kehtima, kuid tema töö hinnet alandatakse

Juuni keskel laekus Tallinna ülikoolile Vaheri taotlus sooviga kontrollida, kas tema 2016. aastal kaitstud magistritöö "Ohutõrje õiguslik regulatsioon põhiseaduslikku korda ähvardada ohu korral" on vastavuses akadeemilistele nõuetega.

Eesti Ekspressi poolt tehtud analüüs tõi esile, et kõige enam on Vaher oma magistritöös kopeerinud Janar Jäätma poolt Tartu ülikooli õigusteaduskonnas 2015. aastal kaitstud doktoritööd „Ohutõrjeõigus politsei- ja korrakaitseõiguses: kooskõla põhiseadusega“. Samuti on Vaher oma töös ilma viidete ja ilma jutumärkideta kasutanud Mait ­Laaringu doktoritööd „Eesti korrakaitseõigus ohuennetusõigusena“, mis on samuti kaitstud Tartu ülikoolis 2015. aastal.

Lisaks eelnimetatud kahe doktoritöö kasutamisele on Vaheri magistritöös kopeeritud muidki allikaid: põhiseaduse kommenteeritud väljaannet, eri seaduste seletuskirju, kaitseministeeriumi kodulehekülge ning Soraineni advokaadibüroos 2013. aastal valminud „Kriisireguleerimise valdkonna juriidilist analüüsi“.

Tallinna ülikooli plagiaadiküsimustega tegeleva töörühma liige ja Vaheri lõputöö juhendaja Ilmar Selge analüüsis küsitavusi Vaheri magistritöös ja järeldas, et plagiaadikahtlused ei pea paika. Juuni lõpus ütles ta, et tema hinnangul ei ole plagiaadikahtlustel alust, sest kuigi mitmel juhul on Vaher jätnud viitamata, siis on tegemist olnud üldiselt teadaoleva infoga, mis tingimata viidet ei vaja või seadusega, mida plagieerida ei saa.

Vaher on olnud PPA peadirektor 2013. aasta kevadest.