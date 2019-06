VIDEO | Ekspert Reidi teest: ummikud on niikuinii. Küsimus on selles, kui palju neid on

Meedias on juba välja toodud, et Järvevana teed laiendati just selle eesmärgiga, et teelt ummikuid vähendada, kuid need pole sealt kuskile kadunud. "Neile on lihtne vastata - ma pole üldse nende inimeste vastu, kes vaidlevad - kui me teeme selle tee kitsamaks, siis pikas perspektiivis ma olen sellega nõus, lõpuks kolivad inimesed üle bussidesse. Aga millega ma olen nõus, on see et praegusel hetkel Russalka ristmikul ei muudetud midagi. Seega praegusel hetkel ei tee see tee Pirita elanikke kuidagi õnnelikumaks, sest neil ei lähe ummikuid vähemaks, aga se-eest tuleb juurde."

Antov rahustas rohemeelseid, sõnades, et tee laiendus tehakse ohutusriba arvelt tee keskel, mitte väljaspoolt täiendavaid raieid tehes.

Linnapea Mihhail KÕlvartilt uurides, kuidas ta vastab nendele, kes näevad tee laiendamises allkirjastatud kokkuleppest althüppamist, vastas ta: "Emotsionaalselt ma saan aru, et tahetakse kitsast teed, aga vaadates kõiki neid argumente, siis pragmaatiliselt peab langetama teise otsuse." Ta vabandas nende ees, kes laiendatud asfaltteed ei taha ning sõnas, et järgmisel nädalal on plaanis kohtumine ka kondaikuühiskonna esindajatega.