VIDEO | Eksperiment alaealise tüdrukuna: kui kiiresti muutub vestlus nilbeks Armastusesaali jututoas?

Armastusesaali jututuba ei nõua autentimist ja seal võib suhelda igaüks. Võimatu on kindlaks teha, kellega sa päriselt vestled ja kui vana ta on. Ka Helme ütles, et enda arvates ajas ta nilbet juttu täiskasvanule.

Delfi TV eksperiment ilmestab, kuidas võib vestlus alaealisega Armastusesaalis kiirelt lubamatu pöörde võtta. Reporter esitles end jututoas 13-aastase tüdrukuna - kasutajanimega kiisuke07 - ning sai üsna pea seksuaalse alatooniga küllakutse. Kutsujat ei mõjutanud meeldetuletus, et ta räägib lapseealisega. Samuti ei heidutanud vestluspartneri noor iga teisi kasutajaid - vaid üks hakkas moraali lugema, et nii väike tüdruk ei peaks jututoas olema.