VIDEO | Ekskursioon riigikogus ehk Taavi Rõivase viimane tööpäev

Joosep Tiks reporter Video: Kiur Kaasik RUS

Kus oli see nurk riigikogus, kust peaministri tagatuba sai oma tähenduse? Kus on olnud Rõivase tööruumid? Kust armastasid ajakirjanikud teda peaministrina kinni püüda? Taavi Rõivas näitab, kus ta on viimase kahekümne aasta jooksul riigikogus tööd teinud.