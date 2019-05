VIDEO | EKRE särgiga mees ründas Õismäe teel Pakistanist pärit tallinlast

"Sõitsin Õismäe teele, et oma sõber koju viia ja see mees tuli mu auto ette seisma ja ei tahtnud sealt ära liikuda," rääkis Pakistanist pärit Ažhar Delfile.

Esialgu arvas ta, et võõras mees ei näinud lihtsalt autot ja otsustas siis veidi oodata. "Siis ta hakkas karjuma ja autot peksma. Ma ei saanud täpselt aru, mis toimub. Arvasin, et tegu on mingi eksitusega," ütles Ažhar.

Kuna viis aastat Eestis elanud Ažhar valdab ka eesti keelt, tuvastas ta ühel hetkel särgil oleva kirja ja sai ka aru, mida mees räuskab. "Mine koju, see on Eesti," oli karjunud meesterahvas, kel särgil kirjas "Nats EKREt igasse päeva".

Seejärel võttis Ažhar telefoni ja hakkas filmima. Videos nähtub Hitleri-tervitusele sarnanev kehakeel ja on kuulda kõva räuskamist. Samuti on salvestisele jäänud, kuidas ärritunud sinise särgiga meesterahvas filmijat lööb.

EKRE ei välista, et tegu võib olla valimiseelse provokatsiooniga

EKRE pressiesindaja Holger Berg ütles, et nende erakond taunib mistahes vägivalda ja rahvustevahelise vaenu ilminguid.

"Loodetavasti on kannatanu teinud politseile avalduse ja me saame teada juhtunu asjaolud. Enne seda ei saa välistada ka võimalust, et tegu on valimiseelse provokatsiooniga," teatas ta.

Ažhar ütles Delfile, et kuna täna politseisse jõudes oli jaoskond juba kinni, teeb ta avalduse homme. Ta ütles, et Woltis kullerina töötades on tal sääraseid asju juhtunud varemgi.