VIDEO | EKRE ministrikandidaat Marti Kuusik: e-valimised jäävad, kui süsteem peab vastu kõige vingematele katsetele

"Mina arvan, et üldiselt [e-valimised] on hea asi, kuid peaksime lõpetama spekulatsioonid üheselt," ütles Kuusik. Spekulatsioonide lõpetamiseks tuleb tema sõnul süsteeme testida kõige võimsamal viisil ja sellest sõltuvalt saaks siis otsustada, kas e-valimistega tasub jätkata.

"Teeme need kõige kõvemad testid ära ja veendume, et see on turvaline asi. Kui see peab kõik testid vastu ja on usaldusväärne, kasutame edasi. Kui ei pea vastu, kaalume selle lõpetamist. See on üks selle fraktsiooni kokkulepitud asi," kinnitas Kuusik.

EKRE on varasemalt olnud e-hääletamise osas kriitilisel seisukohal. Ka peale viimaseid valimisi vaidlustas EKRE e-hääletamise korraldamise. EKRE sai märtsis toimunud valimistel 13,5% kõikidest e-häältest, jäädes e-hääletamise arvestuses Reformierakonna järel teisele kohale.