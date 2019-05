VIDEO | EKRE liider Mart Helme ministrikandidaadi otsinguist: paljud on loobunud, kuna kardavad ajakirjandust

Mat Helme vastas pressikonverentsil Prantsuse paremäärmuslast Marine Le Peni puuudutanud küsimusele: "Marine le Pen kustsus ennast ise meile külla. Meie puutepunktid on seotud Euroopa edasise bürokratiseerimisega ja võimu koondumisega Brüsselisse. Puutepunkt on ka, et me ei toeta Euroopa Liidu föderaliseerumist. Marine le Peni seisukohti Krimmi annekteerimise seaduslikkuse asjus me ei toeta," sõnas Helme pressikonverentsil.

"Minu andmetel president on naissoost," vastas Helme küsimusele, kas ta kahetseb president Kersti Kaljulaidi eelmisel nädalal "ülesköetud naisterahvaks" nimetamist. Peaministri ülesandeis siseminister midagi enamat selle kaasuse kohta ei öelnud, millest võib järeldada, et ta seisab endiselt oma sõnade ja hinnangute taga.

Kriitilisest hinnangust hoolimata ripub presidendi pilt endiselt minu kabinetis seina peal, täpsustas ta. Kuuldavasti on presidendi paraadfoto oma toa seainalt eemaldanud EKRE rahandusminiter Martin Helme.

Ministrikandidaadi otsingute kohta ütles Helme, et paljud nimesed, kellega EKRE on kõnelenud, on loobunud, kuna kardavad ajakirjanduse teravdatud tähelepanu oma isikule. Mäletatavasti pidi eelmini IT-minister Marti Kuusik oma portfellist loobuma, kui kerkisid kahtlused tema vägivaldsuse kohta.