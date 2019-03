VIDEO | EKRE IKE võimuliidu loomine läheb kui lepase reega. Mart Helme: Eestis on tuhandeid inimesi, kes palvetavad, et selline koalitsioon sünniks

„Meil on väga sisukas, kohati äge, aga tegelikult väga konstruktiivne mõttevahetus,” kommenteerib EKRE esimees Mart Helme äsja lõppenud kõnelusi. Millal aga võiksid lauale tulla tõenäoliselt kõige tulisemat arutelu tekitavad päevakorrapunktid nagu maksusüsteem või kooseluseadus? „Võtame samm haaval. Homme räägime kultuurist, spordist ja ka sotsiaalvaldkonnast,” tõdeb Ratas.

Ajakirjaniku küsimusele, kuidas seni on läbirääkimised ja arutelud kulgenud ütlesid kõigi kolme erakonna esindajad, et konstruktiivselt. „Ma usun, et me ei seisaks kolmekesi teie ees, kui meil ei oleks kindlustunnet,” märgib Ratas. Helme tõdeb, et koostöö on olnud positiivne ja vägagi julgustav. „See peegeldub ka konkurentide küllaltki raevukates rünnakutes ja näitab meeleheidet, et pagana pihta, kipub ära tulema,” arvab Helme.

Keskerakonna juhatuse otsus alustada läbirääkimisi võimaliku koalitsiooni loomiseks just EKRE ja Isamaaga on pahandanud paljusid. Mitte ainult Keskerakonna valijaid ja konkurente, vaid ka partei liikmeid. Eile teatas erakonna häältemagnet Raimond Kaljulaid, et taandab end juhatusest. Öeldes ka, et kõik variandi – sealhulgas erakonnast lahkumine – on koalitsioonikõneluste jätkumisel võimalikud.

„Kas peaministri toolist kinni hoidmine on seda, erakonna lõhenemist ja kodanike pahameelt, väärt?”

„Väärt on kindlasti Eesti elu edasi viimine ja seda ma kindlasti toetan,” ütleb Ratas ja kinnitab, et seisab oma erakonna põhimõtete eest. „Olen öelnud, et oleme nõus oma seisukohtade eest seisma opositsioonis, aga neid on parem ellu viia koalitsioonis.”

Sotsiaaldemokraatide üleskutset rahvale näidata oma vastumeelsust loodava koalitsiooni suhtes pidas Helme pahatahtlikuks rünnakuks. „Väga kahju kui parlamendivalimistel kehva tulemuse teinud erakonna juht kutsub barrikaadidele ja ei austa rahva ega valija tahet.”

Eile avaldas Eesti Päevaleht oma arvamusportaalis kümneid kirju peaministrile. Hakkajad inimesed avaldasid oma arvamust võimaliku loodava koalitsiooni suhtes ja palusid Ratasel võtta hetk ning mõelda, kas erakond, kes on tuntud niivõrd radikaalsete ja kohati ka vulgaarsete sõnavõttude poolest, on partei, kellega võimuliit luua.

„Olen nendega põgusalt tutvunud, aga ei ole jõudnud kõiki lugeda, sest me teeme hetkel tõsist tööd väga oluliste teemadega,” vastab rahvamees Ratas küsimusele, kas on ehk arvamusartikleid sirvinud. Vastuseta Ratas siiski Eesti inimesi ei jäta. „Loomulikult kavatsen vastata.”

Selle küsimuse peale lisas Helme, et ka tema kirjakasti potsatab rohkelt kirju. Julgustavaid ja positiivseid, nagu ta neid kirjeldab. „Eestis on tuhandeid ja tuhandeid inimesi, kes palvetavad, et see koalitsioon sünniks,” võtab ta pöördumised kokku.