VIDEO | Ekraanid pimedaks: Tallinna Televisioon pannakse Kõlvarti ettepanekul kinni, nõukogu nõustub sulgemisega

“Jõudsime nii kaugele, et lauale jäi vaid üks otsus. Mis on meie eesmärk? Mis on selle otsuse eesmärk? Tegelikult see on ka väga lihtne: efektiivsus ja kokkuhoid. Ma arvan, et koostöös erasektori ja -kanalitega kas internetis või telekanalites suudame levitada vajalikku informatsiooni palju paremini,” rääkis Kõlvart. “Loomulikult uut süsteemi pole võimalik üles ehitada mõne nädala jooksul. See hakkab töötama tõenäoliselt alles uue aasta alguses,” sõnas ta.

Seega toodaks TTV uudiseid, kuid levitaks neid erakanalite kaudu. “See ei olnud emotsionaalselt lihtne otsus, kohtusin töötajatega tund aega tagasin ning tõin sõnumi neile isiklikult,” ütles Kõlvart.

TTV eelarve aastas on 4,5 miljonit eurot. Linna eelarves on TTV eelarveks märgitud 3,7 miljonit eurot, kuid kanal sai lisavahendeid. “Ma arvan, et suudame kokku hoida 40-50 protsenti sellest eelarvest. 40 on kindlasti võimalik. Samas saame tõsta päris mitu korda reaalsete kontaktide ehk televaatajate arvu,” märkis Kõlvart.

“Linnapea öeldu võttis asja õiglaselt ja mõistlikult kokku,” ütles Aivar Riisalu ja nõustus Kõlvartiga. TTV nõukogul, mille liige Riisalu on, on õigus otsustada kanali sulgemise üle.

„Vabaneva raha suuname hariduse- ja sotsiaalvaldkonda,“ ütles Mihhail Kõlvart.

TTV töötajate arvu vähendatakse kuni poole võrra. Praegu töötab Tallinna Televisioonis 30 inimest.