VIDEO | Eestlasest ellujäänu: Rootsi politsei muutis mu antud tunnistusi

Rootsi dokumentaalsarjas "Estonia - leid, mis muudab kõike" avastavad sukeldujad Estonia vrakist suure augu. Jahmatav leid on keerutanud oletusi, et laeva uputas kokkupõrge alust väljaspoolt tabanud objektiga, mis võis olla Rootsi allveelaev.

Seda oletust peab loogiliseks ka eestlasest ellujäänu Carl Eric Laantee Reintamm, kelle arvates pole Rootsi võimud oma tööd korralikult teinud. Seepärast otsustas ta esmakordselt avalikkusega jagada, mida ta uppuva Estonia pardal koges ja nägi.

Laevas möödus valge kogu

Tollal 26-aastane Laantee Reintamm ärkas 28. septembri õhtul Estonia pardal selle peale, et tema kajutikaaslane ei saanud ust korralikult lahti. Kaaslast aidanud, ei saanud ta enam sõba silmale. Vaid mõni aeg hiljem kuulis ta voodis lebades imelikke hääli, nagu oleks laev läbi jää sõitnud. See ei saanud septembrikuus aga võimalik olla. Laantee Reintamm ütles, et järgnesid imelikud mootorihääled, mis meenutasid pidurdamist. Ta märkas, et laev on kergelt kreenis ja jooksis ürginstinkti ajel kajutist välja.

Üles reelingu ja päästevestide bokside vahele jõudnud nägi ta mustavat merd vaadates valget kogu laevast mööda liikumas. Ta arvas, et ehk võis see olla asi, mis kummalisi hääli tekitas. "Vaatasin, et see oli imelik, et liigub minema ja lained lainetavad sealt üle. Lained olid vaiksed, kuigi muidu oli tuuline, hirmus ja külm. See liikus mööda laeva külge ettepoole ära, ei vajunud," meenutas Laantee Reintamm.

Mõni päev hiljem luges ta pääsenuna Stockholmis uudistest, et õnnetuse põhjustas lahti tulnud visiir. "Seda teatati väga kiiresti, kuigi ei olnud mingit komisjoni tööd toimunud. Mul ei olnud põhjust seda mitte uskuda," nentis Laantee Reintamm.

Rootsi dokumentaalis näidatud avastuse valguses peab ta tõenäoliseks, et meres silmatud valge kogu võis olla allveelaev. Laantee Reintamm meenutas, et kui temaga rääkisid Estonia ehitanud Meyer Werfti laevatehase peauurija ja abiks olnud advokaat, siis küsisid nad talt otse, kas ta nägi vees allveelaeva. Laantee Reintamm seda neile kinnitada ei saand, aga jäi mõtlema juba siis, et see tundub loogiline.