VIDEO | Eestlased Sassnitzi sadamas said lõpuks kergendatult hingata: ei teadnud, kas ja kuidas üldse koju saame

Hispaanias kruiisilaeval töötav Kaur rääkis eile sadamas laevale saamist oodates, et on väga rõõmus, et pääs koju on nüüd kindel. "Ma olen väga õnnelik, et saame lõpuks tagasi! Olime täielikult teadmatuses, kuidas või kas me üldse koju saame. Kui öeldi, et meile tuleb laev järgi, oli see suur kergendus," ütles ta.

Hispaaniast hakkas tema reisiseltskond liikuma esmaspäeval. Sõideti ühes jutis kaks päeva Saksamaale, sest igal pool levis info, et piirid pannakse kinni. "Laevas ootan, et saaks lõpuks puhata, end välja magada ja süüa," lausus Kaur.

Et koroonaviiruse levikut tõkestada, on üle maailma riigid karmistanud piirikontrolli ja võimalused tagasi kodumaale saada jäävad üha vähemaks.