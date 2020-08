VIDEO | Eestlanna naljavideo läks Hispaanias ääretult menukaks: huumori taga on teatud kriitika sisserännanute osas, kes kohalikku keelt ära ei õpi

Menukaks läinud klipis hääldab Randell Hispaania kohanimesid tugeva inglise aktsendiga. “Hispaanlased ei tuleks selle pealegi, et kohanimesid saaks nii valesti öelda,” oletas Randell, miks video paljudele nalja pakuks.

Ootamatu menuga hakati Hispaanias elavale näitlemise ning modellindusega tegelevale Randellile pidevalt ühismeedias kirjutama. “Kõige suurem ja positiivsem üllatus oli vast see, et Twitteris avaldas mulle tunnustust Hispaania kuulsaim poplaulja ja üks mu lemmikutest, David Bisbal. Lisaks oli mul intervjuu suures üleriigilises kanalis la Sexta. Inimesed on väljendanud soovi, et minust saaks saatejuht mõnes huumorisaates,” rääkis Randell. Kõige tipuks lubas üks, kes pidas videot väga naljakaks, eestlannale kullast maja Madridi osta.

Randell tegi niivõrd hästi tugevat aktsenti, et paljud pidasidki eestlannat inglannaks, kes lihtsalt kõike jäädvustab. Tegelikult on tegemist Randelli väljamõeldud tegelasega English Lady (Inglise Daam), kes sündis sõbrannade ning lähedastega naljatades.

Kuigi tegemist on väljamõeldud tegelasega, on English Lady taga teatav kriitika nende sisserännanute suhtes, kes ei suvatse tutvuda selle riigiga, kus elavad. “Nad ei tea, ega suvatsegi teada midagi kohalikust keelest ega kommeteks. Nende jaoks on Hispaania lihtsalt soe kliima ja odav elamine,” rääkis Randell. Sääraseid inimesi olevat Hispaanias palju. “Minu jaoks oli 13-aastaselt siia kolides keele õppimine elementaarne. Kooli minnes visati mind pea ees vette, kuna ei rääkinud sõnagi keelt, aga õppisin ujuma ning olen kõrghariduse hispaania keeles saanud,” lisas ta.

Eestist pärit Randell tegutseb Hispaanias näitlemise ja modellindusega. Seal on ta elanud juba 11 aastat, siiski alustas ta näitlemisega Eestis lapsena teatritundides. “Hiljem kujunes näitlemisest mu karjäär, kui pääsesin Hispaania ametlikku lavakunstikooli, mille aasta eest lõpetasin,” sõnas ta. Randell kirjutas bakalaureusetöö Eesti teatrist enne ja pärast iseseisvumist, kuna Hispaanias teatakse Eesti kohta üsna vähe. Laval on teinud Randell kaasa nii Bertolt Brechti, William Shakespeare’i ja Tennessee Williamsi näidendites.