VIDEO | Eestis on märgata kerget nakatumiste kasvutrendi. Terviseamet ei soovita teha suuri pidusid siseruumides

Eestis on märgata kerget nakatumiste kasvutrendi. Jürilo sõnul tähendab see, et kui mõni nädal tagasi oli kumulatiivne haigestumine 14 päeva kohta ehk haigestumise määr 100 000 elaniku kohta kuskil 6,7 või 6, siis täna on see 8 peal, mis tähendab, et on toimunud teatud haigestumise kasv.

Nakatamiskordaja on praegu üle 1, mis tähendab, et üks nakatunu nakatab rohkem kui ühte inimest. Sellekohase tõsise hoiatuse kirjutas sotsiaalmeediasse ka peaminister Jüri Ratas.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles 15. mail, et uued piirangud kehtestatakse siis, kui on 30 või enam nakatunut ühes ööpäevas. Jürilo kommenteeris, et terviseamet on tähelepanelik hetkest, mil haigestumise määr 100 000 elaniku kohta on 15 või enam ning terviseamet tõstab valmisolekut, kui haigestumise määr 100 000 elaniku kohta 14 päeva jooksul on 25 või enam.

Kui sügisel tuleb teine laine, mida terviseamet teisiti teeb? Jürilo sõnul on riik õppinud, et hoolekanne vajab tõsiselt toetamist, sest hoolekandeasutustes on olnud palju haigestumisi ja koroonasurmasid kogu Euroopas. Teine õppetund on jälgida, et riigil oleks piisav varu isikukaitsevahendeid.

Küsimusele, kas võimaliku teise laine ajal sügisel kehtestatakse sama karmid piirangud, vastas Jürilo, et riigil on kokku pandud strateegiline plaan “Elu Covid-19-ga”, mis näeb ette palju erinevaid meetmeid. “Üks, mis on kindel: kõige parem meede on see, et kui inimene tunneb, et ta on hommikul ärgates nõrk, on haigustunnused, tuleb koju jääda," rõhutas Jürilo. "Kui on sümptomid, tuleb panna mask ette ja minna testida. Nii õnnestub ulatuslikku levikut vältida kõige paremini.”

Terviseamet on täheldanud, et viimasel ajal on tõusnud sisse toodud juhtumite arv välismaalt: Soomest, Rootsist, Valgevenest, Venemaalt. "Need on üksikjuhtumid iganädalaselt, kus pereliige on tulnud välismaalt ning koju tulles on nakatanud ka oma pereliikmeid," ütles Jürilo. "Aga sama võib juhtuda siin Eestis. Lõppudelõpuks on need kellegi emad-isad-lapsed, kes tahavadki Eestisse tagasi saama. Peame inimlikkusega siin arvestama.”