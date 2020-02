VIDEO | Eesti pole koroonaviiruse vastu seni eriti valmistunud

"Ei saa öelda, et me oleks kuidagi rohkem või vähem valmis. Eelmisel või üle-eelmisel aastal oli Eestis väga raske gripp, aga sellest ei tehtud ühtegi saadet. Loomulikult, meie infektsionistid, kes haiglas töötavad, informeerivad regulaarselt meid, aga eriliseks närvilisuseks me ei näe põhjust," ütles Põlluveer.

Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse liige ja ülemarst Peep Talving rääkis, et tema haigla on teatud ettevalmistusi siiski teinud. Näiteks on haiglas moodustatud infektsioonikontrolli grupp, EMO-s on kuvaritele seatud kiri, et koroonaviiruse sümptomitega inimesed kannaksid maski. Talving lisas, et maski kandmine oleks normaalne ka tavalise gripi puhul, et mitte teisi inimesi nakatada. Samuti on PERH täiendanud oma laovarusid.