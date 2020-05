VIDEO | Eesti noored jälle esimesed, sel korral PISA rahatarkuse uuringus

Reps nentis, et kuigi noortel on head teadmised, ei pruugi see väljenduda täiskasvanuna hakkamasaamises. Mullune uuring näitas, et iga viies Eesti leibkond elab kuust kuusse. Reps märkis, et hakkamasaamine oleneb suuresti finantsoludest, tarkus ei pruugi seal rolli mängida.

Internet ja kool harivad

Eesti õppekeelega koolide õpilaste keskmised tulemused on 46 punkti võrra kõrgemad (560 p vs 514 p) kui vene õppekeelega koolides õppivatel noortel. Vene õppekeelega õpilaste finantsalased teadmised on viimase kuue aastaga paranenud ning on paremad kui OECD riikides keskmiselt. Meie vene õppekeelega koolide õpilaste tulemused on võrreldavad Austraalia, USA ja Portugali õpilaste keskmise tulemusega.

PISA põhiuuring on näidanud, et meie õpilaste teadmised ja oskused matemaatikas ja lugemises on maailma tipus, mis on kindlasti ka rahatarkuse tugevaks aluseks, kuid finantskirjaoskuse uuring osutab sellele, et need, kes loevad rahaasjust erinevate ainete õpikutest, saavutavad paremaid tulemusi. Eesti noored saavad infot rahaasjus eelkõige vanematelt ja lähedastelt (95%) ning internetist (82%). Üldiselt räägitakse Eesti peredes rahateemadel vähe – näiteks 40% noortest pole kunagi arutanud perega eelarveteemade või majandusuudiste üle.

Rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator Liisi Kirch rääkis, et kuigi PISA testi tulemused näitavad noorte rahatarkuse kõrget teadlikkust, siis eelmise aasta tulemuste järgi need veel õpilaste hoiakutesse juurdunud ei ole. "Eelmise aasta uuring näitas, et 21 protsenti 18-19 aastastest vastanutest rahaasjadest ei huvitu või eelarvet koostavate noorte osakaal on jätkuvalt madal ulatudes vaid 27 protsendini," selgitas ta.