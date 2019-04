VIDEO | Eesti lohesurfari imeline pääsemine: merehädaline hulpis 13 tundi vees enne kui kalapaadi meeskond ta kaldale aitas

Arm, kelle isiklik laud ära varastati, rääkis, et läks Hua Hin linnas sõbra lohesurfilauaga merele, kuid kalda suunas tagasi liikudes tegi ta paar järsku manöövrit ning kaotas laua. "Mõtlesin, et suva see laud, peaasi, et ise kaldale saan."

Kuid lohega merele jäänud mehel tuli pääsemist pikalt oodata. Koguni 13 tundi.

Arm ütles, et esimest kalapaati märgates ta vilistas ja tegi võimalikult valjut häält. "Minust möödus oma 20 kalapaati, aga keegi ei teinud välja," sõnas ta.

Lohesurfar lisas: "Vehkisin oma Dieseli käekellaga, mis oli mu ainuke valgustus ja tšillisin oma lohes. Teadsin, et tuul tuleb iiliti ja siis saan edasi kalda poole." Nõnda ta hulpiski enda sõnul kord kaldast kaugemale, siis jälle selle poole tagasi.

Arm meenutas, et lootis hiljemalt kella 21 ajal pääsenud olla, kuid südaööl oli ta ikka alles merel. "Mõtlesin, et nüüd kohe on kõik kalamehed merel ja saan minema. Vilistasin ja vehkisin käekella valgusega, aga kõigil olid ainult kalad peas."

Kella nelja ajal hommikul oli ta muulist umbes saja meetri kaugusel. "Kuulsin sadamast väljuvat paadi mootori häält. Olin juba kalameeste suhtes usu kaotanud, aga proovisin ikka vilistada ja kätega vehkida," jutustas Arm.

Kalamehed tegid olukorra hindamiseks merehädalise ümber tiiru ning Arm näitas neile, et on surfilaua liinid rulli kerinud ning paadile on ohutu talle lähendea. "Nad viskasid köie, mis minust natuke mööda läks, tegin paar tõmmet kätega ja sain selle kätte. Siis tõmmati mind paadile lähemale ja sain pardale," kirjeldas Arm päästeoperatsiooni. "Eriti suur kummardus nendele kalameestele, kes mu lõppudeks peale võtsid. Olen väga tänulik.