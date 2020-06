VIDEO | Eesti avas täna piiri Soome turistidele. Tallinnasse tuldi nii ostlema kui tüdruksõbrale külla

Laevalt väga palju soomlasi pärast keskpäeva Tallinnasse ei tulnud. Küll oli seal ostlemishuvilisi ja neid, kel lähedased siinpool lahte.

Aleksandra ütles, et tuli Eestisse vaid ostlema. "Tühistasin juba kolm reisi, mis polnud küll reisid Eestisse. Ma olin nii õnnetu," tunnistas Soomes elav Aleksandra. Piiride avamist peab Aleksandra võrratuks. "Piiride avamine on hea ka ettevõtetele, sest poed ja restoranid vajavad kliente. Me peame toetama kohalikke ettevõtteid ja pisut raha kulutama," kirjeldas ta veel. "Pealegi olid paljud Soomes töötavad eestlased piiri taga kinni ning ei saanud enda pere külastada," lisas Aleksandra.

Soomlane Oliver selgitas, et tuli Tallinnasse tüdruksõpra külastama. "Ootasin nii kaua, et piirid avataks, nüüd on siin hea olla," sõnas ta. Kuigi Oliver jääb vaid päevaks, kinnitas ta, et tuleb varsti Eestisse tagasi.

Juha sõitis Eestisse kogu perega, kuna lastel algas koolivaheaeg. "Pidime ära jätma kaks reisi Itaaliasse, see on esimene reis pärast koroonaviiruse puhkemist," rääkis ta. Juha pidas katastroofiliseks asjaolu, et piirid tuli viiruse tõttu sulgeda. Küll aga ei karda ta viirust ja kasutab kõiki ennetavaid meetmeid, et mitte ise haigestuda. Mööblit soetama tulnud pere lahkub sarnaselt paljude teiste ostlema tulnud soomlastega Tallinnast juba täna.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis, välja arvatud erandid seoses Baltikumi ja Soomega. Loe lähemalt kriis.ee lehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis, välja arvatud erandid seoses Baltikumi ja Soomega. Loe lähemalt kriis.ee lehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!