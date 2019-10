VIDEO | Eakamad arvutikasutajad saavad end kaitsta digimaailmat tundma õppides

Linde loeb iga päev arvuti abil kirju ning vastavalt vajadusele maksab internetipangas arveid. "Mu tädi ütles ikka, et tee laenu, võta võlgu, aga ära moest maha jää," lisas ta põhjuse, miks end arvutiga kursis hoiab. “ID-kaardiga valimise osas olen küll veel skeptiline,” märkis Linde. Tehnokratt ja arvutispetsialist Peeter Marvet selgitas, et kõhklused tulenevad tihtipeale sellest, et inimestele ei selgitata süsteemide töötamine piisavalt selgelt ära. “Kui inimene ei saa selgelt aru, kuidas üks või teine asi töötab, siis muidugi on ta skeptiline,” märkis Marvet.

Kui inimene ei mõista, kuidas asi töötab, palub ta abi. Küsides seda aga näiliselt abivalmilt inimeselt, kellel pole väga head kavatsused, võib astuda auku. Sedasi on kurikaelad tuhandeid eurosid heausksetelt eakatelt välja petnud. “Mina olen küsinud arvutiasjades abi enda sugulaste käest,” ütles Linde. Ühel korral proovis üks noor sugulane küll Linde meilikontosse sisse logida ning see ka õnnestus. Mingit kahju ta teha aga ei suutnud. “Rääkisin ta emale ära,” märkis Linde.

Alati proovib ta ka sammu pidada, mida appi tulnud sugulased teevad, et probleem korda ajada. “Vahepeal aga hoian lapselapselapsel silma peal ja siis on üks-kaks probleem lahendatud ja ma ei teagi, kuidas,” rääkis Linde. “Siit õppetund, kutsuge noored sugulased lõunale või õhtusöögile, kes ikka keeldub vanavanemate supist või pirukast, siis saate juba arvutimuredele ka abi küsida,” märkis Marvet.