VIDEO | Direktor väitest, et Põhja-Itaalias reisimas käinud lapsed pidid ikka kooli tulema: rumal lause, sellist asja ei saa olla

Kooli õpilased kirjeldasid, et kell 13 teatatati õpetajate poolt, et ühel lapsel diagnoositi koroonaviirus ning seetõttu peavad kõik koju minema ning olema seal karantiinis 14 päeva.

See aga ei tähendanud, et kool oleks koheselt tühjaks tehtud. Veel paar tundi hiljem võis majas näha õpilasi, õpetajatest rääkimata. Naisterahvas, kes viibis valvelauas, lubas õpilasi ja õpetajaid ka uuesti majja. Nii mõnigi tuli näiteks garderoobist asju võtma.

Kui kohapeale saabunud meediaesindajad palusid võimalust direktoriga vestelda, kostis valvelauatöötaja, et toimub suurem nõupidamine ning direktor ei saa hetkel kommentaari anda. Koolijuht ei vastanud ka telefonikõnedele.

Alles 15.45 paiku tuli direktor Tiina Pall alla ning ütles napilt, et kool on õpilaste turvalisuse pärast 14 päeva suletud ning lapsevanemaid informeeritud. "Täna lõuna aeg," kostis ta, mil selgus, et õpilane haigestus.

Mitmed õpilased on Delfile kinnitanud, et teadaolevalt vähemalt üks õpilane küsis otse õppealajuhataja Tiina Keremilt, et kui ta käis ohupiirkonnas suusareisil, kas ta võib kaks nädalat kodus olla. Kerem olevat väidetavalt vastanud resoluutselt eitavalt ja pidanud küsimust rumalaks. Maja peal teatati õpilaste seas seetõttu, et pelgalt selles piirkonnas käimine ei tähenda seda, et võiks mõneks ajaks koduõppele jääda.

Delfi helistas Keremile, ent too keeldus kommentaare andmast. Kaamera ees viitas Delfi reporter direktor Tiina Pallile, et õpilased nõnda räägivad. "Väga rumal lause, sellist asja ei saa öelda," kostis ta. "Mina küsiks, miks lastele sellised laused ette annate, see on ennekuulmatu," üritas ta küsimust pareerida.