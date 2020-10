VIDEO | Delfi Narvas: Ida-Virumaal on koroonaolukord hullem kui Kesk-Euroopas. Kohalikud aga haigust ei pelga

Ida-Virumaal on Terviseametile peamisi raskusi valmistanud perekondlikelt koosviibimistelt alguse saanud nakkuskolded. Terviseameti meditsiinistaabi juht doktor Arkadi Popov rääkis Delfile, et Ida-Virumaa probleem on ka karantiinikohustust ignoreerivad inimesed.

“Inimestele tundub, et see haigus toimub kuskil mujal, teises reaalsuses. Seda just juhul, kui inimesed pole oma silmaga näinud, kuidas koroonahaiget ravitakse ning kuidas see haigus välja näeb,” sõnas ta.

Kohalike inimeste sõnul ei tööta Narvas koroona vastu võitlemine samamoodi nagu Tallinnas. Näiteks toodi, et ettevõtete turgutamiseks mõeldud toidu kojuveoteenuse jaoks ei jagu lihtsalt Narvas kliente. Narva hotellis töötav Vladimir Aret rääkis Delfile, et näiteks Narva linnuses loobus hiljuti üks suur turistiseltskond ringsõidust Ida-Virumaal. See tähendas muuseumile tuhandetesse eurodesse ulatuvat kahjumit.

Kui suvehooajal väisasid Narvat hoolega siseturistid, siis sügise hakul ning alkoholimüügipiirangute ajal on kohalikud ettevõtjad hädas. Vaata lähemalt juba videost, kuidas narvakad COVID-19 hakkama saavad ning selle tagajärgedest majandusele arvavad.

Täpsustus: Videomaterjal on filmitud eelmisel nädalal. Siis olid Tšehhi Vabariigi ja Hispaania (Madriid v.a) näitajad Ida-Virumaast vastavalt Euroopa Nakkuste Tõrje ja Ennetamise keskuse näitajatele madalamad. Nüüd on Ida-Virumaal nakatunute arv Terviseameti andmetel 134,1 inimest 100 000 elaniku kohta. See on rohkem kui näiteks Ungaris või Austrias ja peaaegu sama Taaniga.