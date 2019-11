VIDEO | Delfi andis sõnavabaduse auhinna Igor Rõtovile

„Eesti ei oleks vaba ajakirjanduseta ja vaba sõnata võrreldes meie Ida- ja Kesk-Euroopa saatusekaaslastega nii edukas riik nagu me täna oleme. Kõik, mis meile tundub või vähemalt seni on tundnud nii loomulik ja iseenesestmõistetav, nagu näiteks vaba ajakirjandus, on mitmetes teistes Euroopa riikides palju viletsamas seisus. Eesti on saanud areneda kiiresti ja suuremate takistusteta, nii ka meie ajakirjandus,“ sõnas Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald. „Ajakirjandus on 20 aasta jooksul aidanud ära hoida kümneid ja sadu tehinguid ning tegusid, mis oleks pärssinud meie ühiskonna ja majanduse arengut.“

Delfi ja Eesti Päevalehe ühistoimetus otsustas 20. sünnipäeva puhul anda üle ka sõnavabaduse auhinna. „Täname sõnavabaduse õitsengu eest inimest, kes on sellesse meie arvates kõige rohkem panustanud. Äripäevas nii ajakirjaniku, peatoimetaja kui peadirektorina töötanud Igor Rõtov saab Delfi sõnavabaduse auhinna, sest ta on üks neist inimestest, kes on Eestisse rajanud vaba ja moodsa ajakirjanduse koolkonna. Ta on oma sõna ja teoga kaitsnud sõna- ja väljendusvabadust. Ta on oma tööga pühendunud parema Eesti ja tugeva Eesti ajakirjanduse edendamisele. Ta on autoriteet ja üks meediavaldkonna esikõnelejatest. Ta on oma avalikes esinemistes sõnaosav, argumenteeritud ja debattides osalejaid austav,“ lisas Soonvald.

Auhinnakuju autoriks on skulptor Tiiu Kirsipuu.