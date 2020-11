VIDEO | Bussitäie rahvast päästnud naine: paanikaks polnud aega, tuli võtta kaine mõistusega

9. septembri hommikul tabas Tartumaal Aruküla kandis maaliini bussijuhti ootamatult terviserike ja ta kaotas meelemärkuse. Bussis oli 30 reisijat.

Lilli kirjeldab, et buss kaldus kohe vastassuunavööndisse ja vastu tuli kuus autot. Ta ise istus taga, aga tormas kohe ette, et rool haarata. "Ma ei mõelnud, vaid jooksin ette," kirjeldab ta. Lilli haaras rooli ja kokkuvõttes õnnestus buss peatada. "Kokku umbes 400 meetrit liikusime ebamäärases olekus, aga keegi ei saanud viga."

Ta on ka hiljem mõelnud, et paanikaks polnud siis aegagi, tuli kaine mõistusega võtta, et hullem ära hoida.

Kokku tunnustati täna kuut inimest. Neist ühte, Virgot Rägastikku, postuumselt.