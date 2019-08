VIDEO | BMW ja Mini keskuse katusel põlenud auto näol oli tegu maketiga

Põhja päästekeskuse pressiesindaja Jane Gridassov ütles Delfile, et hoone katusel põles automakett, mitte päris auto. Täna käisid kohapeal ka päästeameti menetlejad ja põlengu põhjus võib selguda homme.

Eile hilisõhtul kell 22.04 anti päästekeskusele teada, et Tallinnas Paldiski maanteel asuvas BMW ja Mini esinduses on puhkenud tulekahju. Kohapeal selgus, et leekides on hoone katusel olev auto.

Kella 22.23 ajal oli tulekahju kustutatud, kuid päästjad kontrollisid veel hoone katust.

Inchcape Motorsi tegevjuht Andres Aguraiuja ütles Delfile, et põlengu ja kustutustööde tõttu tekitatud kahju on veel selgitamisel. "Sõiduki makett oli tootjapoolne turundusmaterjal, mille väärtus ei ole konkreetselt hinnatav," lisas ta.

Seoses veekahjudega on teenindamine Mini müügisalongis ajutiselt peatatud ja kliente palutakse pöörduda kõrvalasuvasse BMW salongi.