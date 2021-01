VIDEO, BLOGI JA FOTOD | Tänase koalitsioonikõneluste vooru tulemused: ettevõtetele luuakse lisavõimalusi maal tegutsemiseks, kõik peremudelid peaksid saama võrdse kaitse

Koalitsioonikõneluste pressikonverents 20.01

Kallas: Ida-Virumaal on ette nähtud õiglase ülemineku fond, et seal tekiks uus tööstus. Regionaalpoliitiliselt oleks vaja luua tingimused, et seal oleks võimalik ettevõtteid luua, inimestele tööd pakkuda ning seal oleks kiire internet. Meil on terve rida detailsemaid mõtteid, mis vajavad detailsemaid lahtikirjutusi. Regioonides toimuv on igal juhul oluline.

Kallas: kui sektor jääb tööjõu taha, siis on võimalik tööjõudu kaasata. Aga nende reeglite paindlikumaks muutmine on oluline. Reps: Siin on mitu aspekti. Osa töölisi ei saanud Ukrainast välja. Teine aspekt on Eesti elanike turvalisus. Kui on kokku lepitud, et 14 päeva ollakse isolatsioonis, siis sellega peavad ka tööandjad arvestama.

Kallas: meil on teatud valdkondades koroonakriisi tõttu tööpuudus, aga teiselt poolt on teistes valdkondades tööjõupuudus. Ehk kui on tööjõupuudus, siis on võimalik täiendavat tööjõudu kaasata. Aga selle konkreetse välismaalaste seadusega, mis on riigikogus, me kindlasti edasi ei lähe.

Küsimus tasuta ühistranspordi kohta. Kallas: Me leppisime esimesel päeval kokku, et see, kuidas ühistranspordikeskused korraldavad oma regioonis transporti, on nende vaba valik. Ehk siis kas rõhutakse rohkem kvaliteedile ja võrgu tihendamisele või on seal piirkonnas rahaline mure ja soovitakse sootuks tasuta transporti pakkuda.

Reps: Kodakondsuse diskussioon oli vajalik, sest me saime üsna selgeks, et millised on mõlema erakonna ootused ja takistused ning kuhu me edasi liigume.

Reps: maapiirkondade tasakaalustatud areng - ettevõtlustoetus on oluline. Kohalike omavalitsuste puhul on meile oluline, et koostöö oleks sujuv.

Kallas: Leppisime kokku, et kõik peremudelid on Eestis kaitse all ja me otsime seda konsensust riigikogus fraktsioonide üleselt, et kõik peremudelid saaksid võrdse kaitse. Abielu mõistet keegi muutma ei lähe, küll aga me teame, et on erinevad perekonnad ja peaksid olema samasugused õigused. Me otsime erakondade ülest konsensust selleks, et saabuks rahu maapeale ja me ei peaks nende teemadega rohkem tegelema.

Kallas: Oluline on Eestist väljaspool elavate eestlaste kaasamine, et neil jääks side Eesti ja oma juurtega.

Kallas: kodakondsuspoliitikas me mingeid muudatusi ei tee. Meie mõlema eesmärk on see, et Eesti kodanikke tekiks juurde. Kuivõrd keelenõu on oluline, siis leppisime kokku selles, et keeleõppe saamine ei tohiks saada probleemiks kodakondsuse saamisel.

Kallas: Võrdõiguslikkus on oluline. On oluline, et kõigil oleksid võrdsed võimalused ühiskonnas kaasa löömiseks. Avaliku sektori tööpoliitikas tuleb seda arvesse võtta. Ka planeeringute puhul. Aga näiteks ka mänguväljakute puhul peame arvestama, kas seal on ainult poistele mõeldud asjad või on seal ka tüdrukutele mõeldud.

Kallas: Põllumajanduses on suur rõhk erinevate digi- ja rohelahenduste kasutuselevõtuks. Omavalitsuste tulubaas ei vähene.

Kallas: Jätkame võitlus selle eest, et põllumeestele antavad toetused oleksid võrdsed. Mahetoit peaks jõudma Eesti lasteni.

Kallas: Maaelu puhul tuleb luua võimalusi, et ettevõtted saaksid maal tegutseda ja inimesed seal elada. Oluline on, et kõikides Eesti paikades oleks kiire internet. Selle kavatseme välja ehitada. Teine mure on selles, et ettevõtted ei pääse hästi kapitalile ligi. Pakume välja laenu- ja käendusmeetmeid turutõrkest üle saamiseks.

