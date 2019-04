VIDEO, BLOGI ja FOTOD | Kaljulaid kinnitas Kadriorus Ratase uue valitsuse ametisse ja kutsub kõiki võtma sadat vihavaba päeva

Kaljulaid kinnitab valitsuse ametisse

President on uue valitsuse ametisse kinnitamise dokumendile allkirja pannud ning andis selle üle peaminister Jüri Ratasele.

Presidendi kantseleisse on tulnud kohale kogu valitsuskoosseis

President lõpetas kõne. Nüüd järgneb valitsuse ametisse nimetamise allkirjastamine.

Kaljulaid: Helme, te juhtisite tähelepanu, et arutelu peab olema tasakaalus. Seeder, te rääkisite julgeolekust ja härra peaminister te kordasite üle tähtsad väärtused ühiskonnale. Ma loodan, et sellesse saab uskuda. Kui sada vihavaba päeva on möödas, siis võtame järgmised sada. Võtame sihi, kus on Eesti, kus on vähem viha.

Kaljulaid: tundub, et sada kriitikavaba päeva pole enam kombeks, küll aga kutsun ma seda valitsust üles, et võetaks "sada vihavaba päeva", et rahulikult arutada ja leida üksmeelt.

Kaljulaid: poliitiku sõna ongi tegu. Just sõnadega on väga paljudele haiget tehtud, külvatud umbusku, hirmu ja muret. Just sõnadega olete neid hirme täna ka vähendanud. Seda tööd tuleb teha pidevalt ja igapäevaselt. Meie inimesed on olnud päriselt mures.

Kaljulaid: me räägime elementaarsest. Tihtilugu võib iseenesestmõistetav taustsüsteem laguneda, kui selle eest ei seista.

Kaljulaid: nende erakondade eest andis hääle 300 000 inimest, aga me seisame täna siin, et kõik Eesti inimesed tunneksid, et nende valtisus seisab nende kõigi eest, vaatamata soost, nahavärvist, seksuaalsest sättumusest või millestki muust.

Kaljulaid: meie demokraatia pole kuidagi kriisis. Riigikogu enamus on legitiimne ja esindab valijate tahet.

Kaljulaid: demokraatia kõige kaunim kunst on see, et võimule saavad need, kes on suutnud kokku panna koalitsioonienamuse, aga nende õlule jääb esindada ka nende häält, kes ei valinud nende poolt.

Viimasena saab sõna president Kersti Kaljulaid

Seeder: selle valitsuse suurimad väljakutsed on Eesti riigi julgeolek, mis peab olema igapäevaselt valitsuse eesmärgiks, demograafiline olukord, eesti keel ja majanduslik jõukus.

Seeder: Kui mõelda perioodile, mis on eelnenud selle valitsuse ametisse astumisele, siis see on avanud Eesti ühiskonda palju rohkem kui valimiseelne periood. Avanud selliste tahkude kaudu ja selliste nurkade alt, mis tulevad kindlasti Eesti tulevikuarengule kasuks. Uus valitsus, kui ta tahab olla edukas ja pälvida inimeste usalduse, peab olema kogu Eesti valitsus. Seega arutelu, kes võitis ja kaotas valimistel rohkem, on mõttetu, selle taustal, et ükski parlamendierakond ei oma nii palju hääli kui palju inimesi üldse valimas ei käinud.

Sõna saab Helir-Valdor Seeder: "See, et ametisse astuv valitsus koosneb just neist parteidest, näitab, et Eesti on demokraatlik riik"

Helme: meie riik on väga väike ja kui me ise seda lõhestame, siis me ise muudame oma riigi tulevikuperspektiivid hägusaks. Proovime nii, et me valimisjärgsest vastandusperioodist liigume edasi konstruktiivse koostöö ja dialoogi, mitte süüdistuste perioodi.

Helme: see paljuski hüsteeriline toon, mis on saatnud neid läbirääkimisi osutub järgmise nelja aasta perspektiivis täiesti alusetuks. Mingisuguseid kultuuripiiranguid ei tule, kultuuriasutuste massilise kinnipanemisi ei tule, sekkumist ajakirjandusvabaadusse ei tule. Küll aga ootame, et vabadusi kasutatakse vastutuusstundlikult.

Helme nimetab neid Eestis kriisipiirkondadeks, kust ei tohi lasta inimestel ära voolata.

Helme: rahvahääletus annab 1,3 miljonile inimesele mitte ainult valimistel, vaid ka muul moel poliitikakujundamisel kaasa rääkida. Me teeme suure sammu, et Põhja-Eestisse kokku valgunud Eesti, et me loome eeldused selleks, et meil oleks mõtestatud inimtegevus ka maapiirkondades, Lõuna-Eestis, saartel, Ida-Virumaal.

Helme: luban anda välja veksli. Oleme kokku leppinud, millal kogunevad valitsusliikmed ja eksperdid arutama järgmise aasta riigieelarve strateegiat. Meil on juba palju rohkem teada järgmise aasta võimalustest. Ja me hakkame filigraanselt välja arvutama võimalusi, mida meil võimalik teha on. See on valitsus, mis ei ole stagnatsioonivalitsus. See on valitsus, mis murrab. Murrab eelarvelisi stampe ja Eesti ühiskonnas kivistunud seisukohti. Nelja aastaga muutub see Eesti palju paremaks ja demokraatlikumaks.

Nüüd saab sõna Mart Helme. "Sümboolne on, kui vaatame aknast välja. On saabunud suvi, vähemalt soe kevad. See on väga märgiline, arvestades seda, et ka selle valitsuse ametisse astumisel mutuub Eestis palju. On esitatud arvamusi, et see on stagnatsioonivalitsus või et muutused on tagasipöörduvad. Pikk kuu, mis veetsime Stenbocki majas läbirääkimistel ei olnud mahavisatud aeg või kus arutasime tühja-tähja üle. See oli aeg, kus väga põhjalikult kaaluti, mida koalitsioonilepingusse kirjutada ja millised on nende lubaduste reaalsed elluviimise võimalused ja katteallikad."

Ratas: Arendame demokraatlikku õigusriiki, kus on tagatud meedia-, sõna- ja loomevabadus.

Ratas: peame silmas kõigi Eestis elavate inimeste parimaid huvisid. Meie väikese riigi jaoks on igaüks tähtis. Edasi viib meid koostöö arendamine, mitte lammutamine.

Ratas: uus valitsus seisab tugeva, demokraatliku ja kaitstud Eesti eest. Soovime ehitada riiki, kus olulised väärtused oleks hoitud. Kus iga inimene sõltumata soost ja rahvusest tunneksid end turvaliselt ja hoituna.

Jüri Ratas: soovin tänada presidenti uue valitsuse ametisse kinnitamise eest. Soovin teda ka isiklikult tänada, et viis läbi kohtumised ministrikandidaatidega, mis on ühiskonnas hirme ja pingeid maha võtnud.

Pressikonverents algas. Kolm erakonnajuhti ja president Kaljulaid teevad igaüks lühikesed avaldused. Seejärel allkirjastab president otsuse valitsus ametisse nimetada.

Eile kohtus president nende ministrikandidaatidega, kelle vaated olid talle vähe teada ning kelle seniste seisukohtade osas oli tal kahtlusi. Päeva lõpuks andis ta uutele ministritele ja Ratase valitsusele rohelise tule.

Pressikonverents algab iga hetk. Peagi astuvad ajakirjanike ette president Kersti Kaljulaid, peaminister Jüri Ratas, EKRE esimees Mart Helme ning Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

