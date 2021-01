VIDEO, BLOGI ja FOTOD | Eesti saab vähem vaktsiine kui vaja oleks. Tanel Kiik: Pfizeri suhtlus pole olnud läbipaistev

Probleemid vaktsiinitarnega

Pressikonverents on lõppenud.

Esimene info selle kohta, et kui palju tuleb järgmisel nädalal doose, tuli täna kell 15.56.

Esialgne info on see, et ülejärgmine kogus on mõnevõrra suurem.

Senised tarned on olnud suurusjärgus 10 000 doosi, järgmine on umbes 7000. Anneli Taal: mul on keeruline hetkel kommenteerida järgmisi tarneid.

Dooside arv väheneb kahekordselt.

Kiik: Loodan, et selliseid uudiseid enam ei tule. Seljuhul pole vahest ka vaja vaktsineerimise ajakava oluliselt muuta.

Ei saa kahjuks välistada, et tulevikus võib olla vaja plaani ikkagi muuta.

Tuleb ikkagi minna edasi vastavalt vaktsineerimise plaanile.

Mahtude tagantjärele tõstmine ei vääri küünlasid, kui alguse tarned kahanevad.

Lähinädalate vaktsiinitarnete vähendamine minu hinnangul ei oleks tohtinud sellisel kujul aset leida.

Kas keegi võib ka selle raskuse tõttu ka teise süstita jääda?

Eesti vaktsineerimisgraafikut pole siiski muudetud. Plaan on endine, kinnitab Kiik.

Tudnub ilmne, et mingeid aruteluseid pole toimunud ka Euroopa Komisjoniga. Info sellist liikumist ei saa kuidagi pidada adekvaatseks.

Kiik: mõistva suhtumise eeldus on läbipaistev suhtlus. Sellest pole seni kinni peetud. Me saime liiga hilja teada, et on vastu võetud otsus tootmisvõimsuste langetamiseks. See tõesti ei sobi.

Delfi: Pfizer palus mõistvat suhtumist. Tanel Kiik, kas valitsus suhtub mõisvtalt?

See tekitas samuti takistusi.

Üks partii oli ka tooraineprobleemide tõttu ebakvaliteetne, pidime loobuma.

Miks tarneraskused ikkagi tekkisid? Tehases on vaja teatud osas tootmist ümber korraldada, osad liinid ja protsessid on muutmisel, et mahtusid kevade poole suurendada.

Algavad küsimused.

Veel täna õhtyul toimub üks koosolek, kust võiks selguda, kas Pfizer siiski saab oma plaane muuta ja kokkulepitud mahus tarnetega jätkata.

Ootame Pfizerilt kinnitusi järgmise nädala tarnete kohta.

Arvestame, et vaktsineeritud saaksid need, kes ootavad teist doosi.

Seetõttu ei pea edasi lükkama järgmiseks nädalalks plaanitud vaktsineerimisi. Jätkame hooldekodudega.

Tervisala asekantsler Maris Jesse: see uudis tuli šokina täna hommikul. Õnneks jätsime esimese nädala tarnest pool reservi, et vaktsineerimist ei peaks katkestama.

Pikas perspektiivis on see võit, kinnitab Pfizeri esindaja Anneli Taal.

Teine võimalus, mida on arutatud, on siis need lisamahud. Nõustusime suurendama tootmismahutsid neli korda. Selleks et ni ikiiresti tootmisvõimsusi suurendada, on ilmnenud, et perame natuke kogustes lõivu maksma. Tarned jätkuvad, aga mitte esilagselt plaanitud mahus. Veebruaris on tarned taastunud ja märtsis suuremad, kui plaanis oli.

Taal: üks variant on kasutada olemasolevaid vaktsiine võimalikult efektiivselt, et ühest viaalist saaks senise viie dosi asemel kuus doosi välja võtta.

Pfizeri esindaja Anneli Taal: Lootsime, et turul on praeguseks ajaks rohkem tootjaid.

Vaktsineerimise protsessi kindlus on kahjuks löönud kõikuma.

Kahe vaktsiinidoosi vahelise vahe pikendamist ei toetanud toetanud teadlased.

Praeguse teadmise põhjal saame jätkata vaktsineerimist plaanipäraselt, aga peame rohkem prioretiseerima. Edaspidi pole võimalik sellises tempos edasi liikuda.

Info on eri liikmesriikides veel ka erisisuline, palju on segast.

Peame oluliseks, et Euroopa Komisjon teeks kõik võimaliku, et algne skeem paika jääks.

Euroopa turul on praegu ainult kaks tootjat, kompenseerida pole võimalik.

Ühiskonna ootus vaktsineerimise järgi on suur, seega ei komepnseeri tulevased suuremad tarned sisuliselt praegust puudujääki.

Kiik: oleme täna saanud järk-järgult väga keerulisi uudiseid, nüüd on teada, et plaanitud Pfizeri vaktsiini koguseid vähendatakse. See on pehmelt õeldes halb uudis. sest kehtib logika, et üks doos jaanuaris on parem kui kaks doosi juunis.

Pressikonverents algab.

