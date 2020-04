VIDEO | BBC tutvustab maailmale elu Eesti „koroonasaarel“ Saaremaal

Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane ütleb videos, et nakatunud on umbes pool saare elanikkonnast.

Nakatunute arv elaniku kohta on üks suuremaid Euroopas kui mitte maailmas, teatab Saaremaa kriisikeskuse töötaja Anu Vares.

„Inimesed küsivad: mis tunne on olla „koroonasaarel“?““ räägib Coopi kaupa koju toimetav Susan Reinholm.

Meenutatakse Milano võrkpallimeeskonna külaskäiku Saaremaale, mis viiruse kaasa tõi.

Laane sõnul on Covid-19 olukord Saaremaal üsna tõsine. „20. aprilliks võib meil olla 1000 hospidaliseeritut. Nii et me vajame abi,“ ütleb Laane. „Meie haiglas on 147 voodit. Tuhande patsiendi jaoks seda ei piisa.“

Osa patsiente viiakse helikopteriga mandrile.

Muus osas kohanevad saare elanikud kiiresti. Sajad ettevõtted leiavad viise ellu jääda interneti kaudu, teatab BBC.

Susan Reinholm töötas Coopis kontoris, aga tegeleb nüüd toidu koju toimetamisega. Temaga koos käib BBC ühele kliendile toidukotti ukse taha viimas.

Paljud Susani sõbrad on pärast haiguspuhangu algust töö kaotanud, aga leidnud selle mujalt, märgib BBC. Tema juuksur näiteks paneb pakenditele silte kohalikus lihatööstuses. Keegi ei istu kodus ega mõtle, mida järgmine päev toob. Inimesed tegutsevad.

BBC külastab ka Saaremaa kriisikeskust, kus töötab Anu Vares. Seal kaalutakse järgmisi samme videokonverentsi abil.

„Esimest korda pärast Nõukogude okupatsiooni vajavad inimesed sisenemiseks luba,“ ütleb Anu Vares. „Aga seekord on see meie vabast tahtest, et kaitsta meie inimesi ja nende tervist.“

Tarmo Virki esitleb BBC-le Kuressaare keskväljakut, mis on keskpäeval tavaliselt rahvarohke, aga nüüd pole seal kedagi, sest inimesed töötavad kodus. Virki on mures pikaajaliste mõjude pärast, aga seni on ta näinud, et inimesed hoiavad kokku, et teha tööd saare tuleviku heaks. Virki on sellest positiivselt üllatunud.

