VIDEO | Balti riigid leevendavad Schengeni-riikidele reisinõudeid

Seni on reisimine vabalt lubatud vaid Balti riikidesse ja teatud tingimustel ka Soome.

ERR kirjutab, et karantiini peavad Reinsalu sõnul jääma Rootsist, Ühendkuningriigist, Belgiast, Iirimaalt, Portugalist, Maltalt, Luksemburgist, Itaaliast, Hispaaniast, Hollandist ja Taanist Eestisse reisinud inimesed.

"See on praeguse seisuga, aga seda nimekirja hakatakse kord nädalas üle vaatama. Praeguse trendiga võib öelda, et eks sealt nimekirjast hakkab järk-järgult neid riike välja kukkuma," ütles Reinsalu.

See tähendab, et Eestisse saavad takistusteta siseneda Austria, Tšehhi, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Islandi, Läti, Liechtensteini, Leedu, Norra, Poola, Slovakkia, Sloveenia ja Šveitsi kodanikud.

Uudis on täiendamisel.