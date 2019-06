VIDEO | Autojuht ületas meeletult kiirust, et mehaanik kuuleks rattalaagri häält

Kui auto peatati, selgus, et juht sõitis suurel kiirusel selleks, et autos reisijana viibinud mehaanik kuuleks, kuidas rattalaager teeb häält, kui kiirus on suurem kui 90 kilomeetrit tunnis. Kuna juhil oli ka varasemaid patte lubatud sõidukiirusest kinnipidamisega, andis 33-aastane mees oma tegudest täna aru Harju maakohtus, edastas liiklusjärelevalvekeskuse ühismeedias.

Kohtuotsuse kohaselt veedab kiiruse ületaja viis päeva arestimajas ja järgmised kuus kuud on tal keelatud autot juhtida. Kui otsust ei vaidlustata jõustub see seitsme päeva pärast. Lisakaristuse eesmärgiks on ohtlik juht liiklusest kõrvaldada ja anda talle muuhulgas võimalus endale liiklusreeglid uuesti selgeks teha. Juhtimisõiguse taastamiseks tuleb isikul sooritada Maanteeametis eksam.

Viis päeva aresti peaks olema liiklusjärelevalvekeskuse hinnangul piisav aeg järgimõtlemiseks ja lahenduste leidmiseks, kuidas kontrollida rattalaagreid nii, et poleks vajadust lubatust üle kahe korra kiiremini sõita ja oma tegevsega kaasliiklejaid ohtu seada.