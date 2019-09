VIDEO | Aumärgi saanud elupäästja: midagi sees ütles, et on valesti ja kohe tegutsesin

Eelmise aasta 6. detsembril põles Tallinnas Kollasel tänaval lahtise leegiga puidust kortermaja, kus olid sees inimesed. Kohale jõudnud Kesklinna päästjad tõid majast välja esimese kannatanu ning andsid üle kiirabile. Lilleküla komando päästjad püstitasid teisele korrusele pääsemiseks kärmelt tõmbredeli ning leidsid raskes seisundis kannatanu, kes kiirelt välja toodi ning kiirabile üle anti.

Maksim Veršinin

Päästeameti Põhja päästekeskuse Nõmme päästekomando päästja

Elupäästja III klassi medal

Margus Tamme

Päästeameti Põhja päästekeskuse Nõmme päästekomando endine päästja

Elupäästja II klassi medal

2017. aasta 11. novembril sai Nõmme päästekomando väljakutse tulekahjule Tallinna Astangule viiekorruselisesse paneelmajja, kus põles neljanda korruse korter. Päästjad avasid lukustatud ukse, sisenesid korterisse ning avastasid koridorist kannatanu, kelle toimetasid välja ja andsid üle meedikutele.

Raul Roosileht

Elupäästja II klassi medal

Päästeameti Lääne päästekeskuse Märjamaa päästekomando meeskonnavanem

Käesoleva aasta 8. juunil tuli teade, et Kuusiku lennuväljal on langevarjur puu otsa maandunud. Märjamaa päästekomando meeskonnavanem, kes tegutseb hobi korras arboristina, aitas koos Rapla komandoga varjuri puu otsast alla. 29. juunil tuli taas teade langevarjurist, kes oli maandunud ligikaudu 20 meetri kõrgusele kasepuu latva, ja ka siis laskuti Rauli abil turvaliselt maapinnale.

Gert Saard

Elupäästja II klassi medal

Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnu päästekomando päästja

2017. aasta 10. detsembril teatati põlengust Pärnus Laial tänaval. Eelinfo põhjal oli teada, et tegu on mahajäetud hoonega, ning et hoones on vigastatuid. Pärnu päästekomando päästjad sisenesid põlevasse ruumi, leidsid kannatanu ja tõid ta välja.

Kunnar Kuris

Päästeameti Lääne päästekeskuse Kuressaare päästekomando päästja

Elupäästja II klassi medal

Janek Reinaru

Päästeameti Lääne päästekeskuse Kuressaare päästekomando päästja

Elupäästja III klassi medal

Käesoleva aasta 3. jaanuaril tuli teade, et Kuressaares põleb elumaja lahtise leegiga ning hoones võib olla inimesi. Kuressaare komando päästjad tõid suitsu ja tuld täis hoone esimeselt korruselt välja kannatanu ja andsid ta üle meedikutele.

Siim Kurrikoff

Päästeameti Lõuna päästekeskuse Valga päästekomando päästja

Elupäästja II klassi medal