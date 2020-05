VIDEO | Arvo Aller: Kui EL annab 81 protsenti rahastust, läheb valitsus Rail Balticuga edasi

"Rail Baltic on üks osa koalitsioonileppest, EKRE on üks valitsuserakondasid ja EKRE lähtub valitsuserakondade kokkuleppest," ütles Aller.

Ta viitas koalitsioonilepingule, kus on kirjas, et juhul kui Euroopa Liidu järgmine eelarveperiood ei taga Rail Balticu projekti ootuspärast

81% kaasrahastust, vaatab koalitsioon üle projekti tasuvuse, trassi, ajakava ning kohalikud peatused. Euroopa Liidu tundjad on aga viidanud, et ELi rahastuse vähenemine on ebatõenäoline, sest EL suudab projekte stabiilselt rahastada.

Aller nentis vastuseks, et Brüsselis pole kokkuleppeid veel sõlmitud. "Kui need numbrid sinna sisse kirjutatakse, siis lähevad asjad edasi nagu koalitsioonilepingus kirjas. Lähtume koalitsioonilepingust. Kui tuleb 81, liigume edasi, kui tuleb 85, on veel parem, kui tuleb 79, siis hakkame läbi rääkima," selgitas Aller.

Koalitsioonierakondadest on EKRE Rail Balticu vastu, Isamaa ja Keskerakond poolt. EKRE juhid Mart ja Martin Helme väitsid hiljuti, et EKRE on suutnud valitsuses Rail Balticu seisma panna.