VIDEO | Arstide aasta koroonaga: kui loed, et maa on lapik ja koroona on välja mõeldud, siis tekib küll tunne, et meil pole lootustki seda haigust võita

"Öeldakse, et lühiajaline stress on hea - paneb meid tegutsema, lahendusi leidma. Aga pikaajaline stress hakkab sind sööma juba. Mul on tunne, et see on see, mis on söönud kõiki meedikuid - et sa ei näe seda valgust seal tunneli lõpus," räägib PERH-i kiirabikeskuse juht, möödunud aasta lõpus Arkadi Popovi koha üle võtnud Lilian Lääts igikestvast teisest lainest. "Pole kuskilt näha, et need numbrid hakkaks alla tulema või olukord lahenema."

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhi Lilian Läätsi ja sisekliiniku juhataja Pille Muki mõtteid möödunud aasta kohta kuula päises asuvast videost.