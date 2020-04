VIDEO | Armastav isa hankis sõprade abil tõstuki, et abikaasat ja pisipoega sünnitusmaja akna taha tervitama minna

Sulo kirjutas Facebookis, et eile sündis nende perre uus ilmakodanik - Sebastian. Laps sündis Paides asuvas Järvamaa haiglas. "Käisin täna oma superabikaasat ning poega külastamas. Eriolukorra tõttu külastada ei saa, seega püüdsin saada võimalikult lähedale."

Sulo rääkis oma külaskäigu taustast Delfile lähemalt. Ta ütles, et sünnitusest eemal olla oli raske nii talle kui abikaasale Katrinile. "Vanem generatsioon küll ütles, et vanasti oligi nii, aga me ei tahaks ajas tagasi minna, vaid edasi. Kurb on, et ei saanud lapse sünni juures olla, aga midagi pole parata."

Nii Sulo kui Katrin tantsivad rahvatantsurühmas Väikesed Viisud. Täna visati sealses seltskonnas nalja, et saab ju ka redeliga. "Aga ei saa, sest ümberkorralduste tõttu on sünnitusosakond esimeselt korruselt viidud kolmandale."

Kuna aga rahvatantsurühmas mõned mehed töötavad firmades, kus tõstukid kasutusel, siis pakkusid nad välja, et läheme siis tõstukiga. "Mõeldud, tehtud."

Et teada saada, millise akna taha minna, uuris Sulo abikaasalt, et kus palatis ta asub ja andis teada, et tuleb õhtul lehvitama. Tegelikult aga tegi ta üllatuse ja läks varem, sümboolselt ka roosikimp ühes. Nagu ka videos näha - taamal tervitavad ka sõbrad rahvatantsurühmast.

Palju õnne poja sünni puhul Sulole ja Katrinile ka Delfi toimetuse poolt!

