VIDEO | Arkadi Popov soovitab apteekides müüdavaid maske kasutada: peame maha rahunema, nad läbisid kontrolli

Tänane Päevaleht kajastas, et eksperdid kahtlevad, kas Magnumi ja Semetroni maskid ikka läbivad FFP1 kaitseklassi katse, sest neid ei saa piisavalt tihedalt näo ümber kinnitada.

Praegu teadaolevalt, palju neist maskidest siis reaalselt kasu on? "Sertifikaat on olemas," kostab Popov. "Maskid läbisid kontrolli ja vastavad sellele klassile, peame maha rahunema ja võtma vastu, et ilmselt kõik nii ongi."

Popov tuletab meelde, et antud maskid kaitsevad ennekõike ümberkaudseid. Juhul, kui nakkusohtlikul inimesel see ees, väheneb viiruse doos, mis aevastades või köhides eritub. Ta toob ka välja, et paljud inimesed ei pruugi teadagi, et koroonaviirust kannavad, kui neil sümptomeid pole. Mask ees, on neil väiksem tõenäosus see teistele edasi anda. "Kui mask olemas, kandke seda. Eriti, kui inimene avalikus kohas - läheb näiteks poodi," peab ta maski kandmist heaks tavaks.

Viimasel ajal on palju juttu maskidest, mille saab kodus ise valmistada. Ametliku valmistamisjuhendi töötas TTJA välja koostöös Tartu Ülikooli ning Tallinna Tehnikaülikooli ekspertidega (õpetuse leiab ka SIIT). Kumba te pigem soovitaks, apteegimaske või isetehtut? "Suurema tõenäosusega on lõpptulemus sarnane. Võib teha nii ja naa. Apteegist ostetud maski puhul probleeme kordades vähem, käsitöö jääb ära," arutleb Popov. "Kui võimalus olemas, soovitaks kasutada maske, mil sertifikaat."

Intervjuu teises pooles on juttu ka koroonapuhangu praegusest seisust. Kas eriolukorra piiranguid võiks ehk veidi lõdvendada? Popov selgitab, miks seda veel vara öelda ja mis oleks üldse tingimus, et võiks muudatusi kaaluda.

