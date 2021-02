VIDEO | Arkadi Popov: minu kindel soovitus on koolivaheajal reisimist vältida

"Ees on koolivaheaeg. See on selline moment, millalt paljud inimesed mõtlevad, et nad on sellest olukorrast väsinud ja tahavad puhata. Aga me teame, mis viirusetüved on levinud Euroopa riikides ja mujal maailmas. Kui me räägime näiteks Suurbritannia tüvest, siis need ei ole ohutumad võrreldes sellega, mis meil praegu Eestis levib," rääkis Popov.

Endine terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht pani inimestele südamele, et üks tõsisem nakatumise tõus esines just eelmisel sügisel pärast koolivaheaega, kui inimesed reisidelt naasesid ja lapsed taas kooli läksid.

"See on probleem, mida meie tervishoiusüsteem ei sooviks järjekordselt kogeda ning mida me saame kõik mõjutada."

Teise probleemina tõi dr Popov välja inimeste käitumise töö juures: suurtes töösaalides kasutatakse liialt vähe distantstööd, samuti puuduvad töötajatel maskid. "See tähendab, et piisab ühest-kahest nakatunust ja nakkus levib töökollektiivis üsna kiiresti," kommenteeris Popov.

Viimase ööpäevaga tuvastati Eestis 811 koroonapositiivset, haiglaravi vajavad 507 patsienti. COVID-19 vaktsineerimisi on Eestis seni tehtud 48 573, kaks doosi on saanud 23 149 inimest.