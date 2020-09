VIDEO | Arkadi Popov: maski abil võid haiguse väheste sümptomitega läbi põdeda ja seejuures immuunsuse saavutada

"Mida rohkem inimesi ümberringi kannavad maske, seda väiksem on tõenäosus, et nad nakatuvad," rääkis Popov.

Kui ka nakatuvad, siis iga mask, mida inimene kasutab, sõltuvat muidugi maski kvaliteedist, vähendab viiruse osakeste arvu ja viiruse mahtu, mis satub ülemistesse hingamisteedesse.

See soodustab Popovi sõnul asümptomaatilist haigust või seda, et haigus kulgeks minimaalsete sümptomitega.

"Sellega inimene saavutab immuunsust, aga samas ta ei põe haigust raskelt. See on faktor, mis on hästi kasulik meile," ütles Popov.

Kui tõhusad on viiruse tõkestamiseks visiirid ja mistõttu kehtestatakse koolides distantsõppeid, ehkki lapsed eriti viirust ei levita, vaata lähemalt videost.