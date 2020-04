VIDEO | Arkadi Popov: Ida-Virumaa ühe suguvõsa 18 nakatunut on õppetund, et püsige kodus

Terviseamet ei tee praegu ennetavat testimist perekonnaga kontaktis olnutele. "Tavaliselt ei ole mõtet seda teha, kui puuduvad sümptomid," selgitas Popov. "Kui inimene tunneb ennast hästi ja ta oli kontaktis koroonapatsiendiga, siis sellisel juhul laienevad talle kõik karantiinimeetmed, aga see ei tähenda, et teda on vaja ilmtingimata testida enne seda, kui tal tekivad sümptomid."

Popovi sõnul ei saa prognoosida, kuidas viirus Ida-Virumaal edasi kulgeb. Küll aga saavad kõik inimesed hoolsalt käituda ja ennetada sellega viiruse edasist levikut. Haigusnähtudega tuleb püsida 14 päeva karantiinis, rõhutas Popov. "Kui inimene tunneb, et tal on palavik, tal on köha, siis peab püsima kodus. Ei tohi minna jalutuskäigule."

Segadus Tallinnaga

Terviseamet on öelnud, et Tallinnas on nakatumine kasvutrendis. Samas avaldas ERR eile uudise, milles ütles, et Tallinna nakatumiskõver väidet haigusjuhtude kasvust ei toeta. Popov selgitas, et erinevatele vanusegruppidele tuleb läheneda erinevalt. "Summa summarum, kui vaadata kõiki haigusjuhte Tallinnas, siis esineb väike langustrend uute nakatunute osas, aga kui me vaatame neid inimesi, kelle vanus on 30 kuni 50 või 55, siis just selles vanusegrupis me näeme, et sisuliselt mingil määral esines juurdekasv."

See vanusegrupp on kõige aktiivsem: kui lapsed ega tudengid ei käi praegu koolis, siis 30-55-aastased peavad käima tööl.

Popovi sõnul on terviseamet viimase nädala jooksul pöördunud sellesse vanusegruppi kuuluvate tallinlaste poole ja palunud neil ettevaatlikud olla. "Me saame aru, et võimatu on ainult kodus istuda, inimesed on väsinud ja mõned peavad tööd tegema, aga arvestage sellega, et viirus on meie seas, viirus on Eestis ja käituge vastavalt."

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!