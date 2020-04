VIDEO | Arkadi Popov auditist Kuressaare haiglas: see pole karistusmeede, vaid situatsiooni kaardistamine

"Nädal läks hästi. Kui hästi, saame öelda järgmisel nädalal," märkis terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov Delfile.

Tuleval nädalal on tal ja kolonelleitnant dr Ahti Varblasel plaanis visiidid koostööpartnerite juurde. Uuritakse, kuidas läks plaanilise ravi taaskäivitamine. "Kas ohutusmeetmed on rakendatud, see on oluline. Ohutus ennekõike. Siis selgub, kus kohas oleme ja kui hästi edasi liigume," lausus Popov.

Ta sõnas ka, et tegu pole totaalse suure kontrolliga, vaid pistelise visiteerimisega. "Üks asi, et rääkisime varem, kuivõrd hea on valmisolek kriisiks. Nüüd räägime meetmetest, mida meie koostööpartnerid peavad rakendama, et minimeerida nakatumisriske."

Eile õhtul ja täna hommikul sai meedias palju tähelepanu, et haigekassa viib Kuressaare haiglas läbi auditi. Muidugi on kõrvalt tekkinud ka küsimus - kas juhitakse tähelepanu kitsaskohtadele?

Popov märkis, et auditeerimine ei tähenda, et vigade otsimine. "See on kvaliteedi hindamise protsess," lausus ta. "Auditeerimise käigus saab genereerida teatud soovitusi, mida saab parandada. See pole karistusmeede, vaid situatsiooni kaardistamine." Kuressaare puhul tõi ta ka välja selle, et seal oli ka suur nakatumine personali seas ja mitmed muud aspektid. Nende hindamine on oluline ka plaanilise ravi alustamise osa.

Video lõpuosas on juttu sellestki, mida Popov arvab eile valitsusliikmete poolt teemaks tõstatatud ideest, kas kaitsemaskide kandmine avalikus ruumis võiks ehk kohustuslik olla.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!