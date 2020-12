VIDEO | Anti Poolamets: tõenäoliselt tulevad kooseluseaduse jätkulahingud

Poolamets kõneles, et Sooäär liitus riigikoguga, et takistada abielureferendumit. Sooääre kõne sai tugeva vastureaktsiooni, kõige häälekamad olid EKRE liikmed. Poolamets selgitas, et reaktsioon oli säärane, sest pole mõtet tulla tsirkust tegema. "Meil on riigikogus oma reglement ja hakata oma esimese etteastega reglementi rikkuma ja tsirkust tegema ja pärast ütlema, et milline viha siin on ja armastust pole - see on rumalus," kõneles Poolamets.

Opositsioonil on Sooäärega veel üks vastuhääl praegusel kujul abielureferendumi vastu. Poolamets usub, et abielureferendum siiski juhtub õigel ajal. "Küsimuse all on muudatusettepanekud, mis võivad menetlusgraafiku sassi lüüa," rääkis saadik põhilisest referendumi murekohast.