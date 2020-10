VIDEO | Anti Poolamets: seda, kas ERR on tasakaalustatud, peaks kontrollima uuringutega

Poolamets ütles, et tahab nõukogu värske liikmena tellida juurde kvalitatiivseid uuringuid, millega kontrollida kahtlusi, kas ERR on tasakaalustatud või kindlate vaadete poole kaldu. "Ma olen mitukümmend aastat euroskeptikuna jälginud väga hoolikalt, kuidas on Euroopa Liidu teemasid kajastatud. Peab ütlema, et väga Brüsseli keskselt ja kriitilist seisukohta leiab sealt harva," tõi ta näiteks.

EKRE-lt palju kriitikat saanud ERR-i töötajaskonna kohta ütles Poolamets, et nad peaksid lähtuma seadusest. "Meie maksumaksjatena tahame, et saaksime tasakaalustatud programmi ja ma usun, et ringhäälingu töötajad, kes võtavad südamega oma tööd, leiavad, et tõepoolest nad peavad seaduses olevat tasakaalustatuse nõuet täitma. Kui keegi ei suuda tagasi hoida oma poliitilisi eelistusi, siis ta peaks mõnda erakonnalehte minema," rääkis ta.

Oma eelkäija Urmas Reitelmanni kohta ütles Poolamets, et jätab tema sõnavõtu talle endale kommenteerida. Mäletatavasti nimetas Reitelmann ühismeedias "Ringvaate" saatejuhte sodomiitideks, mille mõistsid hukka nii ERR-i juhatus kui ka riigikogu kultuurikomisjon, kes ootasid talt nõukogust lahkumist.

"Ma püüan olla täpne oma sõnavõttudes, aga kõik me oleme inimesed. Ka keel ei ole ju kõige täpsem instrument, siis peaksime matemaatikaga tegelema, siis keegi ei eksi," ütles Poolamets. Ta lisas, et kutsub poliitikuid pigem üles kujundlikke väljendeid kasutama, nagu EKRE juhid Mart ja Martin Helme, et poliitikas ei hakkaks igav.

EKRE esimees Martin Helme ütles pärast Reitelmanni lahkumist, et ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann peaks hoopis ametist lahkuma, kuna pole suutnud rahvusringhäälingu seadust täita. Poolamets ütles, et see on terav süüdistus, mida peaks nõukogus arutama ja uue liikmena tahab ta alustuseks ära kuulata, mis kõigil osapooltel selle süüdistuse kohta öelda on.