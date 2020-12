VIDEO | Anti Poolamets opositsiooni obstruktsiooniplaanist: parlametarismi ei saa niimoodi pahatahtlikult trollida

Vahetult enne riigikogu täiskogu istungit selgus, et Keskerakonna saadik Mihhail Korb on lähikontaktne ja viibib isolatsioonis. See tähendab, et tänasel abielureferendumi eelnõu hääletusel tema häälega arvestada ei saa.

Täna kirjutas Eesti Päevaleht, et Keskerakond ja opositsioon teevad salaja koostööd, et abieluteemaline rahvahääletus nurjata. Poolamets ütles nende väidetavat plaani kommenteerides, et jääb vastuse võlgu, kuid märkis, et paneb sellele artiklile suure küsimärgi.

"Siin on vastus mõne tunni pärast saalis - kas hääled tulevad kokku," nentis ta.

Opositsiooni juba ammu välja käidud obstruktsiooniplaanide kohta ütles Poolamets, et muudatusettepanekutele tuleb anda juriidiline hinnang. "Parlamentarismi ei saa niimoodi pahatahtlikult trollida, vaid sellel peab olema adekvaatne juriidiline vastus," sõnas ta. EKRE saadiku sõnul ei toimi vastasel juhul parlamentaarne süsteem.

Poolametsa sõnul peaks selle olukorra lahendama ilma riigikogu töö- ja kodukorraseadust muutmata. "Võimalus on olla väärikad ja hoida poliitilist kultuuri ilma, et peab hakkama seadusi ümber tegema või keerukaid juriidilisi lahendusi leidma."

Poolamets lisas, et opositsioonil tasuks mõelda, kas nad soovivad, et parlament ka edaspidi niimoodi toimiks.

Kuigi palju on analüüsitud, et abielureferendumi eelnõu riigikogu esimeselt või viimasel juhul teiselt lugemiselt kaugemale ei jõuagi, on Poolamets selles osas endiselt lootusrikas. Ta arvab, et abiluteemaline rahvahääletus saab kevadel toimuma, nagu koalitsioonil plaanitud.