VIDEO | Andres Sutt kukkus ametisse nimetamisel kokku

President nimetas täna hommikul ametisse uue valitsuse, kuid Sutil hakkas selle käigus halb ning ta talutati Kadrioru lossi toibuma.

Sutt ütles oma hetkelist nõrkushoogu kommenteerides, et kindlasti oli erutus suur, aga tema tervis on korras.

"Saan aru, et pakkusin kõigile äreva hetke, aga praeguseks on kõik korras. Arvatavasti oli see lihtne veresuhkru taseme langus, lasen arstil igaks juhuks kõik üle vaadata, et saaksin rahuliku südamega tööle asuda," lisas ta.