VIDEO | Andres Kuusk EKRE ja Mart Luige öeldu taustal: unustage tsensuur ära, seda ei tule. Mart, sina aga vabanda ajakirjanike ees

"Ma olen ajakirjanduses töötanud 1995. aastast. Olen näinud majanduskriise, käinud mõned korrad sõjas, üldiselt paks nahk," rääkis Kuusk otse-eetris. "Eelmisel nädalal aga sai üks minu punaseid jooni ületatud, kui poliitikud hakkasid koostama nimekirju neist, keda lahti lasta või represseerida," märkis ta.

Kuusk lisas, et ei pea silmas vaid EKRE-t. Ta selgitas, et EKRE eest tegi töö ära Mart Luik, kes omal ajal oli tuntud just televisiooni kaudu. "Mart, mis sul arus oli? Mäletan sinu teravaid intervjuusaateid, TV3 saade "Risttuli". Grillisite poliitikuid," meenutas ta.

Siinkohal taustaks Mart Luige 29. märtsil Eesti Päevalehes ilmunud arvamuslugu, mis Kuuske tänaseks sõnavõtuks ajendas. Isamaa ridadesse kuuluv Luik kirjutas, et Martin Helmel on õigus nõuda ajakirjanike korralekutsumist. "Lõpetuseks on mul Trallale, Kuusele, Reikopile, Parisele, Pihlile jt viimaste nädalate kampaanias kaasa löönud ajakirjanikele üks lihtne soovitus. Lugupeetud ajakirjanikud, kui te tõesti soovite osaleda koalitsiooni või opositsiooni tegevuses, siis osalege valimistel," leidis Luik.