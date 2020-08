VIDEO | Alates tänasest saab rakenduse HOIA abil uurida lähikontaktsust koroonahaigega

„HOIA privaatsuslahenduse panime paika enne, kui programmeerimistöödega alustati. Inimeste asukohti ei jälgita ning terviseandmeid töödeldakse vaid selleks, et enne teavituste välja saatmist kontrollida, kas end koroonaviiruse kandjaks märkinud inimene on tõesti haige," kinnitas Dan Bogdanov, Cybernetica AS juhatuse liige. „Sellega on Hoia rakenduse arendus olnud eeskujuks riigile, kuidas andmepõhiseid teenuseid teha.“

” Rakenduse arendamisel on erilist tähelepanu pööratud privaatsusele ja turvalisusele.

Rakendus loodi sotsiaalministeeriumi, tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse, terviseameti ning 12 Eesti ettevõtte – Cybernetica, Fujitsu Estonia, Guardtime, Icefire, Iglu, Mobi Lab, Mooncascade, Velvet, FOB Solutions, Heisi IT OÜ, Bytelogics ja ASA Quality Services OÜ koostöös. Lisaks aitas rakenduse arendamisel kaasa Šveitsi DP-3T projektimeeskond, kelle loodud lahendus on Eesti rakenduse aluseks.

„Rakenduse peamine funktsioon on kasutajat teavitada, kui ta võis olla lähikontaktis COVID-19 nakatunuga. Samas on info inimese nakatumise ja tema lähikontaktide kohta privaatne ning seda ei saa levitada. Seega võib öelda, et rakenduse arendamisega lahendasime omamoodi vastuolu," ütles Icefire'i tarkvaraarhitekt Aleksei Bljahhin. „Lahendasime selle vastuolu tänu kaasaegsele krüptograafiale, mida rakendus kasutab."

Esialgu saab HOIA rakendust kasutada vaid Eestis. Järgmise sammuna on kavas hakata vahetama lähikontaktsete kohta anonüümseid koode ka piiriüleselt, et rakendust saaks kasutada näiteks reisides ja välislähetustel.