VIDEO | Ajateenijad peitsid alkoholipudelid ventilatsioonitorudesse

Ühismeedias ringleb video, kus on näha ajateenijaid, kes oma toa ventilatsioonitorusid alkoholipudelitest tühjendavad. Snapchati keskkonnas salvestatud videole on lisatud temaatiliselt pealkirjaks "Suurpuhastus".

1. jalaväebrigaadi teabeohvitseri nooremleitnant Marina Loštšina sõnul filmiti kõnealune video eile Tapa linnaku kasarmus. "Tegevväelasteni jõudis info postitatud videost üsna kiiresti, asjaosalised olid mõne minutiga tuvastatud ning algatati juurdlus asjaolude selgitamiseks. Juurdluse lõppedes saab selgeks nii sõdurite süü suurus kui ka sellest tulenev karistus," ütles Loštšina.

Ta lisas, et terves kasarmus kontrollitud ventilatsioonitorud olid tühjad.

Loštšina sõnul ei ole selline praktika tavapärane ja põhjust ajateenijaid pidevalt kontrollida ei ole. "Noored on targad ja usaldust väärt, seda on tõestanud ka meie varasem praktika - nii 1. jalaväebrigaadis kasutusel olev permanentsete väljalubade süsteem kui ka erinevad õppused. Kontrolli teostab kaitsevägi vastavalt vajadustele," ütles Loštšina.

"Hetkel me ei näe, et peaksime suunama sellesse ressurssi – sel nädalal asus Tapa linnakusse teenistusse pea 800 sõdurit ning meie peamiseks ülesandeks praegu on õpetada neile riigikaitsmiseks vajalikke oskusi," sõnas ta veel.