VIDEO | Ainus viimase paarikümne aasta muutus Linnahallis on klaasikillud filmist "Tenet"

Olgu tulevikus värskendajaks Tallinki reisiterminal või mõni muu ettevõtmine - praegu on linnahall vaid monument keset tänavapilti. Seest on hoone peaaegu samasugune, nagu see oli seda 40 aastat tagasi.

Vanad taksofonid, suured garderoobid ja hiiglaslik lava, millel on esinenud kuulsused üle Nõukogude Liidu. Ringkäik linnahallis on justkui hüpe ajamasinasse.